Наличные или карта? Россельхозбанк рассказывает о способах оплаты за границей

И уточняет, какие преимущества дает карта UnionPay

Лето – время отпусков, и если вы планируете путешествие за границу, стоит заранее подумать о том, как оплачивать покупки товаров и услуг. Россельхозбанк (РСХБ) делится полезными советами, которые помогут подготовиться к поездке.

Чем платить?

Наиболее очевидный ответ – валюта страны пребывания или платежная карта.

Какие преимущества у оплаты картой UnionPay?

С помощью карты UnionPay* можно легко оплачивать товары и услуги за рубежом без наличных. Пополнить ее можно через банкомат или мобильное приложение, в том числе с помощью Системы быстрых платежей. В РСХБ доступна карта UnionPay в рублях, юанях, долларах и евро. Наибольшей популярностью среди клиентов банка пользуются карты в рублях и китайских юанях.

"Сегодня выпуск дебетовых и кредитных карт UnionPay для клиентов РСХБ является бесплатным. При этом многие держатели карт уже активно ими пользуются за рубежом в отпуске или деловой поездке. Популярность карт UnionPay ежегодно растет. Только с начала года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили около четырех тысяч карт UnionPay и "Мир"-UnionPay от Россельхозбанка. А всего более 25 тыс. жителей Алтая в настоящее время оформили двухвалютные карты", – сказала замдиректора Алтайского филиала РСХБ Татьяна Руденко.

И уточнила, что действует карта на всей территории России и за рубежом.

А как насчет валюты?

Наличную иностранную валюту (доллары и евро) можно приобрести во всех офисах Россельхозбанка на Алтае, а юани – в офисах Горно-Алтайска и Барнаула (пр. Ленина). Покупка доступна без ограничений по объему.

"Мы наблюдаем интерес со стороны клиентов к приобретению наличной валюты, особенно в связи со значительным укреплением рубля и периодом отпусков. Продажа валюты банком осуществляется без предварительной заявки", – пояснил заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Борис Бабаев.

По его словам, для этого нужно обратиться в любой офис и, при наличии валюты, купить ее по актуальному курсу, установленному банком.

Информацию о наличии валюты в кассах предоставляют в кол-центре банка по телефону 8-800-100-0-100.

Как рассчитываться в Китае?

Если вы собираетесь в Китай, карты UnionPay от Россельхозбанка – удобный и надежный вариант. Обмен юаней в России до поездки выгоден благодаря хорошему курсу. Обмен валюты в китайских банках может быть неудобным из-за языкового барьера и сложной процедуры, а гиды и туристические магазины рассчитывают по "туристическому" курсу, что не всегда выгодно. В супермаркетах и ресторанах нужно будет платить исключительно юанями или картой UnionPay.

Как рассчитываться в Турции?

Карту UnionPay РСХБ принимают в Турции во многих местах, включая супермаркеты, рестораны, отели, также возможно снятие наличных в местных банкоматах. При этом комиссию за операции не взимают.

РСХБ напоминает, что в разных странах и банках могут быть свои условия снятия и пополнения средств, что может повлиять на появление комиссии.

Подробнее о продуктах РСХБ можно узнать в офисах банка, по телефону контакт-центра 8-800-100-0-100 или на официальном сайте rshb.ru.

