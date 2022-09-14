«Голос пациента»: почему алтайские компании стремятся стать обладателями «Народного знака качества»

Более 2,8 тыс. заявок поступило в проект «Народный знак качества 2022», который проводят портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул. Право номинировать любимые компании получили жители всего Алтайского края.

За первую неделю с небольшим (старт был дан 5 сентября) на сайте народныйзнаккачества.рф заявили уже 391 организацию. Больше всего в номинациях «Ресторан года», «Производитель продуктов» и «Торговая сеть года» (в каждой уже по 40 и более претендентов на звание). В числе популярных номинаций также «Стоматология года». Один из претендентов — Sirius. Эту стоматологию номинировали в первый же день сбора заявок.

«Наши пациенты всегда отличались готовностью рекомендовать Sirius своим знакомым или оставить положительный отзыв на какой-либо интернет-площадке. Мы очень рады, что в крае теперь есть „Народный знак качества“. Он поможет людям узнать о компаниях, в качестве товаров и услуг, в которых можно быть уверенным. В то же время это очень хорошая информационная поддержка предпринимателей. „Голоса“ пациентов — лучшая и самая достоверная оценка нашей работы», — рассказал amic.ru руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.

Напомним, любимую стоматологию, а также ресторан, фастфуд, автосервис, салон красоты, вуз, торговую сеть (а что ещё смотрите тут) может номинировать любой желающий. Главное условие — от вас в одной номинации только одна компания. При этом можно оставлять заявки во всех номинациях.

Мы ждём ваших предложений (скорее кликай сюда) до 9 октября. Потом в каждом блоке составим шорт-лист из 10 компаний, получивших больше всего номинаций. И снова вы будете выбирать — теперь уже финалистов. Самые народные компании Алтайского края станут известны к середине ноября.

Кстати, про алтайские. «Народный знак качества 2022» — премия, учрежденная в регионе и для региона. Но мы получаем заявки уже со всей страны: от Крыма (где номинировали «Артек») до Якутии (ресторан «Мама Гата»). Хотя правила остаются неизменными: премию получат только алтайские компании. Но если уж вся Россия подключилась, так вы-то точно присоединяйтесь. Давайте вместе выберем лучших из всех.

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Народный знак качества Ешь, выбирай, люби. Сколько алтайских компаний уже попали в премию «Народный знак качества»

А помогут нам в этом партнеры:

Магазины низких цен «Светофор» — генеральный партнер проекта. Здесь есть всё для комфортных и быстрых покупок. Всегда широкий ассортимент товаров первой необходимости с минимальной наценкой (напрямую от производителя, поэтому никакой переплаты за бренд). Сеть дискаунтеров «Светофор» — магазины для людей, которые хотят и умеют экономить время и бюджет.

Производственная компания «Дар Алтая» — официальный партнер проекта. «Дар Алтая» — только экологически чистые продукты: ядро кедрового ореха, масла холодного отжима, кедровая живица, постельные принадлежности, чай из алтайских трав и другие товары для здорового образа жизни, правильного питания и осознанного потребления.

Группа компаний «Алгоритм» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих лидеров строительной отрасли города и крупнейших застройщиков Алтайского края.

ООО «Траст-2»