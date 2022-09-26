Поддержим отечественного производителя. Какие алтайские заводы претендуют на премию «Народный знак качества»

«Алтай-Кокс», БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика, «Стройберг» и ещё более 30 предприятий региона номинированы на звание «Промышленное предприятие года» в рамках премии «Народный знак качества». Этот проект — отличная возможность поддержать производство, уверен руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. Тоже, кстати, номинант.

«Это важный и интересный проект. Мы рады быть в числе номинантов. Особенно ценно, что выбирать будут именно люди. Несмотря на то, что наша продукция — оборудование в сфере машиностроения — напрямую не доходит до потребителя, но мы производим то, на чём потом производят другие товары. А кроме того, сейчас мы работаем над крупным проектом импортозамещения — производство колёсных дисков для крупной сельскохозяйственной техники. Вырастут объёмы производства, появятся новые рабочие места», — сказал он в беседе с amic.ru.

Завод механических прессов — одно из старейших предприятий региона. Он работает уже более 80 лет. Здесь трудились многие поколения барнаульцев, на заводе есть целые династии.

Также в списке номинантов «Алтайлес», «Алтайские Закрома», «Алтайвагон», Барнаульский завод АТИ, Барнаульский трансформаторный завод, «Металл Профиль», «Ротор» и другие.

«Народный знак качества» — совместный проект портала amic.ru и радиостанции Business FM Барнаул. Его цель — выбрать лучшие по мнению жителей компании Алтайского края.

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Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

Премия проходит в несколько этапов:

C 5 сентября по 9 октября жители номинируют любимые компании на сайте народныйзнаккачества.рф. Только одна компания в одну номинацию. Но можно сделать свой выбор в каждой из номинаций. Это, например, «Торговая сеть», «Фастфуд», «Производитель продуктов питания», «Автосервис», «Стоматология», «Медицинская клиника» и много других (весь список тут). Затем мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой из номинаций. В него попадут те, по кому подали больше всего заявок. 17 октября запустим голосование, которое определит финалистов. Выбирать самого достойного из каждой десятки тоже будете именно вы. Итоги подведём к середине ноября.

Некоторые партнёры проекта:

Производственная компания «Дар Алтая», торговая марка «Сибирский продукт» — официальный партнёр проекта. «Дар Алтая» — только экологически чистые продукты: ядро кедрового ореха, масла холодного отжима, кедровая живица, постельные принадлежности, чай из алтайских трав и другие товары для здорового образа жизни, правильного питания и осознанного потребления.

«Альбион-Моторс» — официальный партнёр проекта. Первый официальный дилерский центр EXEED в Алтайском крае. Автосалон, для которого уверенность и комфорт — не просто слова, а главный приоритет. Расположен в Барнауле, на проспекте Калинина, 15е. Тел. 50-22-50.

Velaner — официальный партнёр проекта. Это бутик мужской одежды: всё от строгой классики до спорт-шика и только проверенные бренды. Velaner — стиль для особенного повода и на каждый день.

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