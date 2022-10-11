Ставки сделаны. Сколько алтайских компаний стали участниками премии «Народный знак качества»

В Алтайском крае завершился первый этап масштабной премии «Народный знак качества», где жители региона выбирают лучшие компании. Именно люди номинировали более 640 кафе и ресторанов, медклиник и стоматологий, автосервисов и торговых центров. Рассказываем, что теперь.

Что такое «Народный знак качества»?

Это масштабная премия, которую учредили портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. С 5 сентября по 9 октября на сайте народныйзнаккачества.рф можно было номинировать любимую булочную, ТРЦ, салон красоты, производителя колбасы (и других продуктов питания) — да почти все организации, услугами и товарами которых вы пользуетесь каждый день. Один человек мог заявить только одну компанию в одной номинации, но зато можно было предлагать любимчиков во всех номинациях.

Новости

Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

И сколько было заявок?

А заявок было более 7,4 тыс. Повторимся, один человек мог номинировать хоть одну компанию, хоть сразу 21 (по числу открытых номинаций).

Эти 7,4 тыс. заявок поступили на 641 компанию (опять же, одну компанию могло номинировать сколько угодно человек), причём не только алтайскую.

Несмотря на чётко обозначенные условия — номинировать можно компании, работающие на территории Алтайского края, проект сразу вышел за эти георамки. Заявки поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Орехово-Зуева, Томска, Гурзуфа, Владимира.

Что же касается Алтая, то больше всего компаний, понятное дело, представлено именно из Барнаула. Есть номинанты из Алейска, Бийска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска. А ещё из Гальбштадта, Горняка, Заринска, Краснощёково, Мамонтово, Павловска, Тальменки и других населённых пунктов региона. И, конечно же, есть участники из соседнего Горно-Алтайска.

За время проведения первого этапа на сайт премии зашло более 10 тыс. человек.

Новости

Народный знак качества Победитель премии «Народный знак качества» 2017 года намерен вновь стать лучшим в номинации «Автосервис года»

Когда станет известно, кто победил?

Совсем скоро — в середине ноябре. Но перед этим предстоит ещё один большой и важный этап — голосование. Организаторы премии объясняют, что намеренно не стали сами формировать список компаний, за которые потом можно было бы голосовать. Да, это быстрее. Но, во-первых, в регионе десятки тысяч компаний, и известные в народе названия брендов могут не совпадать с их юридическими названиями. А, во-вторых, этап номинирования — это уже отбор. Ты не выбираешь одну компанию из длинного списка, а сразу предлагаешь ту, которую любишь и помнишь.

Итак, первый этап завершён. «Народный знак качества» получил заявки на 641 компанию в 25 номинациях (21 открытая и ещё четыре специальных, о них позже). До 17 октября аналитики проекта сформируют шорт-лист из 10 организаций в каждой номинации. Механика простая: в десятку попадают те, кто набрал больше всего заявок на номинирование.

17 октября стартует второй этап — голосование за победителя. Каждый житель региона сможет зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и проголосовать за одну компанию в каждом из открытых шорт-листов. Кто наберёт больше всех, тот и победил.

Стать частью самого народного проекта можно с 17 октября по 6 ноября. Не оставайся в стороне — голосуй за своих любимчиков. Пусть все знают, кто тут самый лучший.

Новости

Народный знак качества За здравие. Какие алтайские клиники попали в премию «Народный знак качества 2022»

Какие есть номинации?

У нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

«Newsmaker года» выбирает редакция amic.ru, а «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» — радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. «Рекламодателя года» назовёт Медиагруппа FM-Продакшн, а «Народную любовь» получит одна компания, набравшая в рамках проекта больше всего голосов.

Больше всего компаний номинировано в рамках «Торговой сети года» (за победу будут бороться 68 участников) и «Производителя продуктов» (67 компаний). Более 50 организаций претендуют на звания «Автосервис года», «Промышленное предприятие года», «Фастфуд года» и «Салон красоты года». Меньше всего участников (от 13 до 16) объективно в номинациях «Застройщик года», «Университет года» и «Торгово-развлекательный центр года», но и здесь будет острая борьба за лавры победителя.

Новости

Народный знак качества Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

ООО «Траст-2»

