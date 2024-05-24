Специалисты предупреждают об очередной вспышке солнечной активности

24 мая 2024, 11:59, ИА Амител

Магнитная буря / Фото: unsplash.com

24 мая Земля подвергнется очередной атаке магнитных бурь, предупреждают эксперты. Колебания будут небольшими, но метеозависимые люди все равно их ощутят. Рассказываем, какой силы ожидается магнитная буря 24 мая и когда ждать очередной пик солнечной активности.

Правда ли, что Землю 24 мая накроет очередная магнитная буря?

Да, но магнитные колебания будут не очень мощными – их сила составят всего 4 балла. Это относится к "зеленому" уровню.

Как пишут "Известия", магнитная буря начнется в полночь и достигнет пика к 6 утра, а к 12 часам колебания станут заметно меньше. Буре присвоен уровень G1 – первый из пяти по шкале опасности.

Вероятность магнитной бури составит 20%, сильного магнитного шторма – 5%, следует из информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Когда закончится магнитная буря?

После 27 мая. С этого момента солнечная активность пойдет на спад. Новые вспышки начнутся 1 и 2 июня и достигнут 4 баллов. Пик магнитных возмущений ожидается 16 июня, когда их сила достигнет максимальных 5 баллов.

Как пережить магнитную бурю?

Специалисты советуют готовиться к магнитным возмущениям заранее. Главные правила – проявить заботу о себе: чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе.

Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают эксперты. Также необходимо отказаться от жирной пищи и пить больше воды.