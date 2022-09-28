Алтайской журналистке разрешили полететь в космос на корабле Илона Маска

Уроженке Новосибирска Анне Кикиной, которая ранее работала на алтайском радио, разрешили полёт в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сообщает Роскосмос.

Полёт экипажа Crew-5, в который, помимо Кикиной, также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката, одобрила комиссия из представителей космических агентств стран — партнёров по проекту Международной космической станции 26 сентября.

Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде запланирован не раньше 3 октября в 19:46 мск.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м — экономиста-менеджера.

До 2012 года работала на радио в компании «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске. В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.