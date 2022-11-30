Учащиеся барнаульской школы № 53 не будут ремонтировать дроны и отправлять их в войска

От идеи с дронами в школе № 53 решили отказаться из-за ухода преподавателя

30 ноября 2022, 12:11, Антон Дегтярев

Ученики барнаульской школы № 53 не будут ремонтировать квадрокоптеры и отправлять их российским военным. Ещё 29 ноября СМИ сообщали, что школьники планируют их чинить и посылать на Украину, однако теперь планы изменились. Об этом amic.ru рассказала директор учебного заведения Юлия Галкина.

В беседе с журналистом директор сначала назвала новость о ремонте дронов фейком, а потом пояснила, что преподаватель, который вёл кружок в школе, внезапно ушёл «по семейным обстоятельствам». Он сообщил об этом руководству учебного заведения вечером 29 ноября. Учитель решил переехать в другой регион.

«От идеи мы отказались, преподавателя искать не будем. Это уже для нас неактуально», — прокомментировала директор.

Ранее amic.ru писал о том, что ученики школы № 53 будут ремонтировать квадрокоптеры и поставлять их участникам специальной военной операции на Украине. В учреждении планировали принимать в дар сломанные дроны, восстанавливать их вместе с педагогами на инженерном кружке, а затем отправлять с помощью волонтёров на Украину. В будущем планировалось даже модифицировать дроны для повышения их надёжности и эффективности.

Школа № 53 хотела заняться этим, так как там есть инженерные классы. В образовательном учреждении учат программированию и 3D-моделированию, там есть два профильных центра с необходимым оборудованием.

Кстати, именно в этой школе в 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин ел котлеты с гречкой.

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