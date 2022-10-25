Инженеры, на старт: в АлтГТУ пройдёт масштабный форум рабочей молодёжи

Форум для студентов, школьников и рабочей молодёжи «ИнженерУМ» пройдёт с 27 по 29 октября в АлтГТУ. На площадке форума представители региональных предприятий (машиностроение, промышленность, строительная, дорожная и энергосфера, IT) встретятся с молодёжью, чтобы рассказать о своих возможностях, провести мастер-классы на производстве и практические занятия с будущими специалистами.

В программе «ИнженерУМа»:

Профориентационный форум «Карьера.ру». Ведущие предприятия Алтайского края и СФО проведут презентацию своих производственных процессов и познакомят студентов с вакансиями. Презентация достижений в сфере молодёжной и социальной политики от представителей молодёжных советов алтайских промышленных предприятий. Они также обменяются опытом и разработают стратегии привлечения молодых специалистов в экономику региона и СФО. Ярмарка профессий для школьников «ТехноГид». Участники познакомятся с инженерными направлениями подготовки вузов и учреждений СФО. «Турнир специальностей» — научный конкурс среди команд технических университетов по нескольким направлениям подготовки: «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии», «Нефтехимия и биотехнология».

Проект реализуют при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Полную программу можно скачать и посмотреть здесь.

Фото: пресс-служба АлтГТУ