Проект АлтГПУ по продвижению русского языка признали одной из лучших практик года

Преподаватель АлтГПУ Марина Небольсина выступила на всероссийском семинаре «Оценка достигнутых результатов реализации грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка», который проходил в Москве с 3 по 4 марта 2022 года. Она представила отчёт о создании Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане. Проект признан экспертами одной из лучших практик года.

«География участников обширная. Мне было интересно узнать опыт реализации проектов, увидеть масштаб общей деятельности в области продвижения русского языка. В итоге наш проект признан экспертами одной из лучших практик года», — рассказала Марина Сергеевна.

На семинаре Алтайскому педагогическому вузу также вручили благодарственное письмо Министерства просвещения РФ. В нём отметили заслуги университета в популяризации русского языка.

Добавим, что проект «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» реализуется в Бохтарском государственном университете по инициативе АлтГПУ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«Цель нашего центра — как продвижение русского языка в Таджикистане, так и в целом гуманитарное сотрудничество между нашими вузами и нашими странами. Центр был открыт в ноябре 2021 года и за относительно короткий, но насыщенный период работы наших преподавателей уже показал, что обучение русскому языку востребовано не только у студентов и преподавателей Бохтарского университета, но и у школьников, которые думают о своём будущем, и у их родителей», — отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Специалисты вузов проводят в центре методические семинары, дают консультации и оказывают помощь коллегам в преподавании русского языка. Также на базе центра организуют тестирование на получение сертификата о владении русским языком.