Российские обсерватории обнаружили полукилометровый астероид, сближающийся с Землёй

Две обсерватории на юге России в ночь на 1 октября обнаружили новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Диаметр небесного тела составляет полкилометра. Оно обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и не представляет опасности для нашей планеты.

В разговоре с ТАСС астроном, академик РАН Юрий Балега заявил, что 2022 SE37 — ещё один почти из 30 тысяч уже обнаруженных астрономами мира астероидов и пролетает от Земли на расстоянии «многих миллионов километров».

В сентябре сообщалось, что к Земле приближается опасный астероид, замеченный алтайским астрономом.