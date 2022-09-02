«У нас такого не было». В Барнауле открыли пять детских центров, где будут программировать и собирать роботов

У школьников из пригорода Барнаула появилась возможность пойти по стопам Илона Маска. Для них в пяти образовательных учреждениях открыли центры «Точка роста». Это площадки с современным оборудованием, где дети могут углубленно изучать физику, химию и биологию, а также механику, программирование и робототехнику.

Центры открыли в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Объекты обошлись более чем в 10 млн рублей.

«Привить интерес к точным наукам»

Один из центров обустроили в школе № 94 в посёлке Бельмесёво. 1 сентября там прошло торжественное открытие, которое провели директор школы Андрей Воронков и замглавы администрации Центрального района Мария Тибекина.

По словам Воронкова, «Точка роста» в Бельмесёво поможет лучше учиться как старшеклассникам, так и малышам.

«В центре „Точка роста“ дети смогут получить новые знания, ставить опыты, участвовать в увлекательных проектах. В первую очередь, центр станет подспорьем для старшеклассников, однако в образовательном процессе центра можно задействовать и малышей, начиная с первого класса, чтобы привить им интерес к точным наукам», — пояснил директор школы.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Площадку расположили прямо в стенах школы, оформив в едином стиле два кабинета и фойе. Для детей закупили наборы по механике и мехатронике, робототехнике, микроскопы и другое современное оборудование. На ремонт потратили около миллиона рублей, на оснащение — ещё 600 тысяч.

Занятия в «Точке роста» в Бельмесёво начнутся уже с 2 сентября.

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«У нас таких технологий не было»

Работать с детьми из Бельмесёво будут учителя школы № 94. Для этого педагоги летом прошли специальное обучение, рассказала руководитель центра Екатерина Мартынова. По её словам, благодаря «Точке роста» многие ребята смогут раскрыться в точных науках.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Важнее всего, что теперь дополнительное образование можно получать, не выходя из школы, считает мама двоих учеников Анна Макарова.

«Мы, как родители, очень рады открытию центра. Если раньше для получения внешкольного обучения родителям приходилось возить детей в город, то теперь у ребят появилась возможность познакомиться с новыми технологиями, заниматься проектно-исследовательской деятельностью, не выходя из стен школы. Думаю, этот центр поможет многим ученикам открыть новые горизонты знаний и определиться с выбором будущей профессии», — рассказала она на открытии центра.

Благодаря новой площадке дети будут больше увлекаться важными науками, уверен предприниматель Виталий Казаков:

«Мне, как многодетному отцу, очень важно, чтобы у моих детей была возможность осваивать новые технологии. Современное образование развивается и меняется очень быстро, поэтому нужны вот такие площадки для его получения. Ребята будут гораздо больше вовлечены в такие сложные и интересные предметы, как, например, физика, робототехника. Конечно, все мы — активные горожане, общественники, бизнес, депутаты — должны помогать школам перевооружаться, оснащаться новыми технологиями. Я уверен, что это существенный вклад в благополучие Барнаула».

Согласен с ним и бизнесмен Павел Авкопашвили. По его словам, теперь детям из Бельмесёво будет проще конкурировать со школьниками из больших городов на олимпиадах.

«В нашем детстве были прекрасные учителя, но таких технологий, конечно, не было. Теперь в школе № 94 есть современное оборудование, программное обеспечение, наглядные пособия для изучения естественных наук. Как предприниматель, как эксперт по оценке я знаю, что модернизация образования стоит больших денег. Но как гражданин, как патриот Барнаула и края, как отец я выступаю целиком и полностью за наращивание расходов в этой сфере. Потому что это наше будущее. Вкладывая сейчас средства в школы и вузы, мы получим выдающиеся достижения нашей страны через 10 и 20 лет», — рассказал Авкопашвили.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Где ещё открыли «Точки роста»?

Кроме того, образовательные центры появились в школе № 91 посёлка Центрального, школе № 93 в Лебяжьем, школе № 96 в Борзовой Заимке и школе № 97 в Гоньбе.

Суть проекта заключается в том, чтобы современные образовательные площадки появлялись именно в сельских и малых школах. Благодаря этому ученики могут получать образование не хуже, чем в крупных городах.

На открытие пяти центров в пригороде Барнаула в 2022 году потратили более 10 млн рублей: 7 млн — на ремонт и 3,5 млн — на обустройство.

Федеральный проект не заканчивается, поэтому в следующем году подобные образовательные площадки появятся и в других пригородных школах Барнаула.