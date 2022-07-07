Ученые выяснили, что насекомые могут испытывать боль. Об этом сообщает «Хайтек».

Специалисты обобщили последние данные поведенческой и молекулярной науки, чтобы сделать вывод о том, что насекомые испытывают боль.

В новой статье впервые объясняют важное различие между тем, что называется ноцицепцией, и негативным субъективным переживанием боли. Ноцицепция была определена более века назад как способ отделить физиологический процесс боли от его субъективного ощущения.

Ноцицепция часто сопровождается ощущением боли у людей и животных. Но для более простых организмов трудно определить, ощущают ли они простой ноцицептивный рефлекс как боль.

Исследователи выяснили, что насекомые испытывают ноцицептивные реакции. Например, если нагреть поверхность, на котором стоит насекомое, то оно отойдет в более холодный угол.

Специалистам также удалось определить, что ощущение боли у насекомых отличается от простого рефлекса.

Авторы исследования отмечают, что надо радикально пересмотреть то, как обращаются с насекомыми как в сельском хозяйстве, так и в научных исследованиях