В АлтГПУ откроют педагогический технопарк «Кванториум»

Педагогический технопарк «Кванториум» откроют в АлтГПУ к началу нового учебного года. Он будет расположен в корпусе АлтГПУ на проспекте Социалистическом, в одном крыле с технопарком «Учитель будущего поколения России»: вместе они составят единое высокотехнологичное образовательное пространство.

В вузе уже подготовлены помещения под педагогический кванториум, идёт закупка оборудования. Кванториуму будет присвоено имя известных алтайских педагогов, супругов Павла и Любови Одинцовых, которые внесли огромный вклад в развитие математического и дополнительного профессионального образования в вузе и Алтайском крае.

Основная цель создания педагогического кванториума — подготовка студентов и педагогов для обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами, способными сформировать у школьников естественнонаучную, технологическую, математическую и цифровую грамотность на уровне международных стандартов.

Создание педкванториума в АлтГПУ направлено на решение следующих задач:

Организация обучения студентов методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования, средств обучения и воспитания. Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе оснащённых современным оборудованием и средствами обучения и воспитания. Проведение профориентационной деятельности со школьниками для привлечения к последующему поступлению в педагогические вузы, в том числе через мероприятия с профильными педагогическими классами общеобразовательных организаций.

Планируемая дата открытия педагогического кванториума — 1 сентября 2022 года.

Педагогические технопарки «Кванториум» создаются при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Федеральным оператором мероприятий по созданию педагогических технопарков «Кванториум» является Академия Минпросвещения России.