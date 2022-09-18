В Сеть слили видео с возможным геймплеем GTA VI

Множество файлов, видео и около десять тысяч строчек исходного кода из грядущей GTA VI появились в Сети. Профильные издания уже нарекли этот слив одним из крупнейших в истории видеоигр.

Геймплейные ролики показывают, что в игре будет два протагониста — девушка и мужчина, а события новой части развернутся в вымышленном городе Вайс-Сити, вдохновлённым реальным Майами.

Ранее эти сведения были лишь слухами о будущем тайтле Rockstar Games. Однако сливы подтвердили их и дали ещё много новой информации о проекте.

На момент публикации заметки утечку ни в Rockstar Games, ни в Take-Two не прокомментировали. Однако несмотря на то, что на слитых кадрах игрового процесса показан ранний билд игры и многое там не доделано, качество моделей и анимаций практически не вызывает сомнений, что это, вероятнее всего, не фейк. В то же время источники известного игрового журналиста и писателя Джейсона Шрайера подтвердили достоверность утечки.

Стоит отметить, что GTA VI даже ещё не была анонсирована. На данный момент известно лишь то, что в Rockstar Games сейчас активно работают над проектом. Примерная дата выхода, сеттинг, детали сюжета, геймплея и прочие подробности об игре официально не раскрывались.

Новости

Общество Американский чиновник собирается запретить игру GTA

Новости

Общество Барнаулец сменил фамилию на Майнкрафт ради бесплатных билетов на спектакль по одноимённой игре