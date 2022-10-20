За вклад в науку. Студент АлтГТУ будет получать престижную стипендию

Студент института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ Никита Воронин стал обладателем стипендии экологического фонда имени В.И. Вернадского. В 2022 году в конкурсе участвовали 188 студентов более чем из 65 вузов России, Белоруссии и Кыргызстана. Среди бакалавров выбрали 41 победителя, в числе которых и Воронин.

«О стипендии мне рассказал заведующий кафедрой „Химическая техника и инженерная экология“, мой научный руководитель Владимир Сомин. Я с первого курса занимаюсь научной деятельностью в области экологии, и те идеи, что продвигает Фонд Вернадского, мне близки. Впереди меня ждут вебинары и продолжение научной деятельности в области экологии», — рассказал победитель из АлтГТУ.

Стипендию в размере пяти тысяч рублей Никита будет получать каждый месяц на протяжении этого учебного года.

Фонд также приглашает победителей в Ассоциацию стипендиатов — они становятся регулярными участниками мероприятий фонда.

Добавим, стипендия В.И. Вернадского учреждена более 25 лет назад для поддержки молодых учёных, стимулирования их к научно-исследовательской деятельности, практического решения конкретных задач в области экологического образования и просвещения.