Названы предприятия Барнаула, ярче всех украсившие фасады к Новому году

Участники традиционного праздничного конкурса старались подарить жителям и гостям города ощущение волшебства

22 января 2026, 11:41, ИА Амител

Украшение фасада к Новому году / Фото: сайт администрации Барнаула

В Барнауле подвели итоги конкурса по новогоднему оформлению предприятий и назвали победителей, сообщает городской сайт.

Главная цель конкурса - создание новогодней атмосферы для жителей и гостей Барнаула. Участвовали 107 предприятий. Победителями стали 68.

Новогоднее оформление предприятий Барнаула

Победители по номинациям

Малые и средние предприятия:

I место — ООО "Барнаульский завод резиновых технических изделий";

Крупные промышленные предприятия:

I место — ООО ГК "Союз";

Номинация "За творческий подход коллектива":

ООО "Велкен".

Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли:

I место — гастромаркет готовой еды "Днём с огнём" (Змеиногорский тракт, 104/1);

I место — магазин "Berry shop" (пр‑кт Ленина, 29);

Лучшее новогоднее оформление торговых центров:

I место — ТЦ "Техно‑маркет" (пр‑кт Космонавтов, 10/4);

Лучшее новогоднее оформление административно‑офисных зданий:

БЦ "Крылья" (ул. Взлётная, 29).

Лучшее новогоднее оформление ресторана:

I место — ресторан "Сыроварня" (пр‑кт Ленина, 1а);

Лучшее комплексное новогоднее оформление ресторана:

I место — семейный ресторан "Damiani" (пр‑кт Строителей, 33);

Лучшее новогоднее оформление кофейни:

I место — кофейня "O’bakery" (пр‑кт Ленина, 58);

Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания:

I место — салон "Sahar & Vosk" (ул. 65 лет Победы, 1);

I место — салон "Laser Luxe" (ул. Партизанская, 55);

Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов:

I место — салон цветов "Цветочная фея" (ул. Георгиева, 2а);

Лучшее новогоднее оформление витрин предприятий потребительского рынка:

I место — галерея мебели и дизайна "Арт‑декко" (ул. Брестская, 11);

Лучшее новогоднее оформление салонов цветов:

I место — салон "Цветы для Вас" (пр‑кт Социалистический, 69);

Лучшее новогоднее оформление цветочной торговой сети:

I место — сеть салонов цветов "Соцветие";

Лучшее новогоднее оформление сети кофеен:

I место — сеть кофеен "Йель";

Лучшая новогодняя фотозона торгового центра:

I место — ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86в);

Номинация "За активное участие":

компания "Мега мебель" (ул. Попова, 7);

магазин "Manavi store" (пр‑кт Ленина, 67);

раковарня "Где раки" (пр‑кт Комсомольский, 40);

бар‑ресторан "Tangiers Lounge" (ул. Льва Толстого, 30);

павильон "Дымок" (ул. Малахова, 81в);

пекарня "Хлеб да булка" (ул. Взлётная, 39а);

павильон "Цветбукет" (пр‑кт Калинина, 1а к2);

салон цветов "Люблю цветы" (ул. Юрина, 212б);

кофейня "Кофе смайл" (ул. Малахова, 156).

Номинация "Новогодняя сказка":

кафе "Шампур" (Павловский тракт, 50а);

магазин "Аникс" (ул. Кавалерийская, 9);

комплекс отдыха "Лукоморье" (ул. Германа Титова, 31б).

Номинация "Эстетическая зрелищность":

гостиница "Сибирь" (пр‑кт Социалистический, 116);

ресторан "Живые души" (ул. Гоголя, 46а);

центр косметологии "Время красоты" (ул. Геблера, 31).

Номинация "За верность традициям":

ТРЦ "Galaxy" (пр‑кт Строителей, 117);

цветочная студия "Nest" (пр‑кт Комсомольский, 44);

ресторан "Ипонкин" (пр‑кт Ленина, 56);

банкетный зал "Vip’s" (ул. Юрина, 257).

Полный список победителей смотрите на сайте администрации Барнаула.



Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.