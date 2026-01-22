Названы предприятия Барнаула, ярче всех украсившие фасады к Новому году
Участники традиционного праздничного конкурса старались подарить жителям и гостям города ощущение волшебства
22 января 2026, 11:41, ИА Амител
В Барнауле подвели итоги конкурса по новогоднему оформлению предприятий и назвали победителей, сообщает городской сайт.
Главная цель конкурса - создание новогодней атмосферы для жителей и гостей Барнаула. Участвовали 107 предприятий. Победителями стали 68.
Победители по номинациям
Малые и средние предприятия:
I место — ООО "Барнаульский завод резиновых технических изделий";
Крупные промышленные предприятия:
I место — ООО ГК "Союз";
Номинация "За творческий подход коллектива":
ООО "Велкен".
Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли:
I место — гастромаркет готовой еды "Днём с огнём" (Змеиногорский тракт, 104/1);
I место — магазин "Berry shop" (пр‑кт Ленина, 29);
Лучшее новогоднее оформление торговых центров:
I место — ТЦ "Техно‑маркет" (пр‑кт Космонавтов, 10/4);
Лучшее новогоднее оформление административно‑офисных зданий:
БЦ "Крылья" (ул. Взлётная, 29).
Лучшее новогоднее оформление ресторана:
I место — ресторан "Сыроварня" (пр‑кт Ленина, 1а);
Лучшее комплексное новогоднее оформление ресторана:
I место — семейный ресторан "Damiani" (пр‑кт Строителей, 33);
Лучшее новогоднее оформление кофейни:
I место — кофейня "O’bakery" (пр‑кт Ленина, 58);
Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания:
I место — салон "Sahar & Vosk" (ул. 65 лет Победы, 1);
I место — салон "Laser Luxe" (ул. Партизанская, 55);
Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов:
I место — салон цветов "Цветочная фея" (ул. Георгиева, 2а);
Лучшее новогоднее оформление витрин предприятий потребительского рынка:
I место — галерея мебели и дизайна "Арт‑декко" (ул. Брестская, 11);
Лучшее новогоднее оформление салонов цветов:
I место — салон "Цветы для Вас" (пр‑кт Социалистический, 69);
Лучшее новогоднее оформление цветочной торговой сети:
I место — сеть салонов цветов "Соцветие";
Лучшее новогоднее оформление сети кофеен:
I место — сеть кофеен "Йель";
Лучшая новогодняя фотозона торгового центра:
I место — ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86в);
Номинация "За активное участие":
компания "Мега мебель" (ул. Попова, 7);
магазин "Manavi store" (пр‑кт Ленина, 67);
раковарня "Где раки" (пр‑кт Комсомольский, 40);
бар‑ресторан "Tangiers Lounge" (ул. Льва Толстого, 30);
павильон "Дымок" (ул. Малахова, 81в);
пекарня "Хлеб да булка" (ул. Взлётная, 39а);
павильон "Цветбукет" (пр‑кт Калинина, 1а к2);
салон цветов "Люблю цветы" (ул. Юрина, 212б);
кофейня "Кофе смайл" (ул. Малахова, 156).
Номинация "Новогодняя сказка":
кафе "Шампур" (Павловский тракт, 50а);
магазин "Аникс" (ул. Кавалерийская, 9);
комплекс отдыха "Лукоморье" (ул. Германа Титова, 31б).
Номинация "Эстетическая зрелищность":
гостиница "Сибирь" (пр‑кт Социалистический, 116);
ресторан "Живые души" (ул. Гоголя, 46а);
центр косметологии "Время красоты" (ул. Геблера, 31).
Номинация "За верность традициям":
ТРЦ "Galaxy" (пр‑кт Строителей, 117);
цветочная студия "Nest" (пр‑кт Комсомольский, 44);
ресторан "Ипонкин" (пр‑кт Ленина, 56);
банкетный зал "Vip’s" (ул. Юрина, 257).
Полный список победителей смотрите на сайте администрации Барнаула.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
