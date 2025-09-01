Названы возможные варианты спасения альпинистки Наговициной, застрявшей на пике Победы

Наиболее реалистичным вариантом, по мнению эксперта, было бы спуститься до защищенной от ветров мульды у обелиска

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова раскрыла возможные сценарии спасения Натальи Наговициной, которая уже более двух недель находится на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии с переломом ноги, сообщает "Лента.ру".

По мнению эксперта, наиболее реалистичным вариантом было бы спуститься до защищенной от ветров мульды у обелиска, где альпинистка могла бы дождаться помощи.

Ключевые моменты для спасения, по версии Пиуновой:

Команда из десяти акклиматизированных альпинистов – могла бы эвакуировать пострадавшую при наличии финансирования и координации. Вертолет с пилотами, имеющими опыт полетов на 7000 метров, – теоретически мог бы приземлиться в районе обелиска. Немедленная организация спасательной операции .

Пиунова также подвергла критике решение Наговициной подниматься на сложный маршрут без опытного гида, страховки и с минимальным снаряжением.

«Когда идешь в горы без гида... нужно четко понимать, что рассчитывать придется только на себя», – отмечает альпинистка.

Напомним, 23 августа спасательная операция была официально прекращена из-за экстремальных погодных условий и технической сложности эвакуации с такой высоты.