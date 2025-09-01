Названы возможные варианты спасения альпинистки Наговициной, застрявшей на пике Победы
Наиболее реалистичным вариантом, по мнению эксперта, было бы спуститься до защищенной от ветров мульды у обелиска
01 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова раскрыла возможные сценарии спасения Натальи Наговициной, которая уже более двух недель находится на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии с переломом ноги, сообщает "Лента.ру".
По мнению эксперта, наиболее реалистичным вариантом было бы спуститься до защищенной от ветров мульды у обелиска, где альпинистка могла бы дождаться помощи.
Ключевые моменты для спасения, по версии Пиуновой:
-
Команда из десяти акклиматизированных альпинистов – могла бы эвакуировать пострадавшую при наличии финансирования и координации.
-
Вертолет с пилотами, имеющими опыт полетов на 7000 метров, – теоретически мог бы приземлиться в районе обелиска.
-
Немедленная организация спасательной операции .
Пиунова также подвергла критике решение Наговициной подниматься на сложный маршрут без опытного гида, страховки и с минимальным снаряжением.
«Когда идешь в горы без гида... нужно четко понимать, что рассчитывать придется только на себя», – отмечает альпинистка.
Напомним, 23 августа спасательная операция была официально прекращена из-за экстремальных погодных условий и технической сложности эвакуации с такой высоты.
15:13:36 01-09-2025
Бросаем парашютиста с воздушного шара(до 11 км) или вертолета ми-38(до 9км) в лагерь 6. Он поднимается, цепляет тело к себе и прыгает вниз.
15:51:26 01-09-2025
ну вообще-то она уже погибла.
Про вертолёт с опытными пилотами - в Киргизии нет такой техники и "вертушки" на такую высоту не летают.
16:18:50 01-09-2025
Шинник (15:51:26 01-09-2025) ну вообще-то она уже погибла.Про вертолёт с опытными пил... А человека похоронить не надо?
19:27:32 01-09-2025
Гость (16:18:50 01-09-2025) А человека похоронить не надо?... как тебе объяснить чир сотни альпинистов лежат по горам.
20:54:19 01-09-2025
Гость (19:27:32 01-09-2025) как тебе объяснить чир сотни альпинистов лежат по горам. ... Я б сказал тысячи, а может и десятки тысяч.
20:57:36 01-09-2025
Гость (16:18:50 01-09-2025) А человека похоронить не надо?... Скольких не жалко рядом положить для этой благой цели?
02:16:57 02-09-2025
Гость (16:18:50 01-09-2025) А человека похоронить не надо?... ну ага, и вместе с ней и из-за нее еще человек 5-6. Отправь туда своего сына или брата тело вытаскивать из марсианских условий по погоде!! а потом про надо-ненадо и поговорим
16:26:28 01-09-2025
забросить к ней жонглирующего ежа, вместе с соучастниками
17:08:14 01-09-2025
Альпинист Трубачёв: "Операция спасения – отдельная грустная история, которая разворачивалась на наших глазах. Вот военный вертолет Ми-8, чуть не разбившийся в горах. А как могло быть иначе, если он даже в теории не может подниматься выше 5000 м? Зачем пилотов туда отправили на огромный риск? И почему только 17 августа, хотя Наталья там лежала с 12-го? В Альпах, знаю, есть вертолеты, которые могут подниматься и на 7000 м, хотя там даже гор таких нет. Почему такого не оказалось в Киргизии? Почему за столько дней ни с кем не договорились?"
02:18:15 02-09-2025
Надежда (17:08:14 01-09-2025) Альпинист Трубачёв: "Операция спасения – отдельная грустная ... потому что это нелепость стаскивать оттуда развлекающихся странно тетев
17:40:34 01-09-2025
Позор для России с лозунгом СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
23:49:44 01-09-2025
Гость (17:40:34 01-09-2025) Позор для России с лозунгом СВОИХ НЕ БРОСАЕМ... ух ты! а можешь скакать и лозунги одновременно выкрикивать?
17:41:19 01-09-2025
Прсле драки кулаками не машут... зачем теперь то уже людьми рисковать... пусть остается там, как сотни других смельчаков-альпинистов...
18:33:34 01-09-2025
Она там тоже в комме?
19:23:40 01-09-2025
Пиунова также подвергла критике решение Наговициной подниматься на сложный маршрут без опытного гида, страховки и с минимальным снаряжением..
А.Опытная сама(4 семытысячника, на секундочку). Шла в группе из двух связок.
Б.Страховка была
В.Снаряжение тоже.
А вообще на хайпе сотни "экспертов" вылезло.
Спасать себя она никого не просила. Да и нет таких спасателей. Все спасы в горах проводятся такими же альпинистами. Плюс откуда попало их не позовешь, нужна акклиматизация для 7 тысяч
02:19:29 02-09-2025
Гость (19:23:40 01-09-2025) Пиунова также подвергла критике решение Наговициной поднимат... она полезла со свежим переломом (свежесосшимся) и пять сломала на том же месте
21:25:06 01-09-2025
Уже три недели прошло, о чем вообще речь?? Где все эксперты были раньше, когда ещё была вероятность, что Наталья жива?
21:57:29 01-09-2025
Проявили бы волю, раскошелились бы на спасение гражданки РФ (коли и впрямь "своих в беде не бросаем!") - спасли бы, причём достаточно оперативно, не дожидаясь резонных "оснований" сомневаться в её жизнеспособности! Но буржуи на то и буржуи, чтобы "не транжирить" деньги на бесприбыльную "ерунду"...
02:07:00 02-09-2025
Боня, не слушайте злых людей! Я верю, что Вы искренне хотите помочь! Будет жаль, если тепловизор не уловит в ней жизнь, т.к. она может быть в критическом состоянии.