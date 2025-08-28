Эксперты предупредили, что это может привести к очередным жертвам

28 августа 2025, 07:31, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Совет альпинистов заявил, что эвакуировать российскую спортсменку Наталью Наговицину с пика Победы невозможно. Об этом сообщает РБК.

Турфирма "Ак-Сай трэвел", которая организовала восхождение Наговициной в горы, собрала экспертный совет из 20 альпинистов. Специалисты пришли к выводу, что в этом сезоне спасти россиянку не получится. С их слов, это может повлечь за собой новые жертвы.

«Сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», – предупредили эксперты.

Ранее палатку альпинистки, застрявшей на пике Победы, снял на видео военный беспилотник Киргизии. Оператор заявил, что не зафиксировал внутри какого-либо движения.

Напомним, спортсменка сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. 27 августа женщину признали пропавшей без вести.