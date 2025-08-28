НОВОСТИПроисшествия

Совет альпинистов заявил, что спасти спортсменку Наговицину с пика Победы невозможно

Эксперты предупредили, что это может привести к очередным жертвам

28 августа 2025, 07:31, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash
Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Совет альпинистов заявил, что эвакуировать российскую спортсменку Наталью Наговицину с пика Победы невозможно. Об этом сообщает РБК.

Турфирма "Ак-Сай трэвел", которая организовала восхождение Наговициной в горы, собрала экспертный совет из 20 альпинистов. Специалисты пришли к выводу, что в этом сезоне спасти россиянку не получится. С их слов, это может повлечь за собой новые жертвы. 

«Сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», – предупредили эксперты.

Ранее палатку альпинистки, застрявшей на пике Победы, снял на видео военный беспилотник Киргизии. Оператор заявил, что не зафиксировал внутри какого-либо движения.

Напомним, спортсменка сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. 27 августа женщину признали пропавшей без вести

Кадры с дрона, на которых видна палатка Наговициной / Фото: Mash

"Убежден, что моя мама жива". Есть ли шансы спасти альпинистку Наговицину с пика Победы

Сын женщины, застрявшей на высоте 7200 метров, борется за то, чтобы провели еще одну спасательную операцию
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:57:51 28-08-2025

Все альпинисты знают,что в случае чего- могилой будет гора. И она это тоже знала. В больших высот не снимают.(как это ни прискорбно)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:52 28-08-2025

А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:48 28-08-2025

Гость (08:33:52 28-08-2025) А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну? ... Они пока советы альпинистов не собирали по этому поводу.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

09:26:25 28-08-2025

Гость (08:33:52 28-08-2025) А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну? ... Он же в гору на смерть не лез.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

09:24:11 28-08-2025

Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется туда. Группа альпинистов тоже не поднимется туда. Решение - спасать
Значит ее надо оттуда вытаскивать будет дронами.
Дрон поднимает и транспортирует невысокого человека это на сегодняшний день проверено.
При соответствующей доработке винтов вполне реально отправить к ней спасателя и спустить ее до высоты подлета обычного вертолета.
Задача МЧС и военных наших обоих стран. И новое слово в спасении людей в горах
Пробовать надо. Дерзнуть и победить

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:40 28-08-2025

майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется ... Твои советы с дивана имеют ценность ноль. Ты сам то туда съезди и спаси. Или тебе некогда, тебе надо кабачки солить?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:16 28-08-2025

майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя... Залезь и помёрзни рядом с ней, твоя жизнь - твои правила.
А иначе твой пост это подстрекательство к самовыпилу.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:02 28-08-2025

Гость (09:47:16 28-08-2025) Залезь и помёрзни рядом с ней, твоя жизнь - твои правила.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:59 28-08-2025

майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется ... Вы о чем? При такой погоде, миносувой температуре её уже нет. Реально смотрите на вещи.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:37 28-08-2025

Гость (12:39:59 28-08-2025) Вы о чем? При такой погоде, миносувой температуре её уже нет... Минусовая погода была все две недели, однако спустя неделю человек был жив.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:03 28-08-2025

Гость (13:19:37 28-08-2025) Минусовая погода была все две недели, однако спустя неделю ч... Видео, где она машет рукой, было сделано 19 августа. И это спустя НЕДЕЛЮ. Больше её живой не видели.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:10 29-08-2025

Гость (16:40:03 28-08-2025) Видео, где она машет рукой, было сделано 19 августа. И это с... Потому как второй дрон, который киргизские военные подняли, находился от палатки на расстоянии в 2 км, там вообще ничего не видно было.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров