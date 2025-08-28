Совет альпинистов заявил, что спасти спортсменку Наговицину с пика Победы невозможно
Эксперты предупредили, что это может привести к очередным жертвам
28 августа 2025, 07:31, ИА Амител
Совет альпинистов заявил, что эвакуировать российскую спортсменку Наталью Наговицину с пика Победы невозможно. Об этом сообщает РБК.
Турфирма "Ак-Сай трэвел", которая организовала восхождение Наговициной в горы, собрала экспертный совет из 20 альпинистов. Специалисты пришли к выводу, что в этом сезоне спасти россиянку не получится. С их слов, это может повлечь за собой новые жертвы.
«Сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», – предупредили эксперты.
Ранее палатку альпинистки, застрявшей на пике Победы, снял на видео военный беспилотник Киргизии. Оператор заявил, что не зафиксировал внутри какого-либо движения.
Напомним, спортсменка сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. 27 августа женщину признали пропавшей без вести.
07:57:51 28-08-2025
Все альпинисты знают,что в случае чего- могилой будет гора. И она это тоже знала. В больших высот не снимают.(как это ни прискорбно)
08:33:52 28-08-2025
А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну?
09:18:48 28-08-2025
Гость (08:33:52 28-08-2025) А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну? ... Они пока советы альпинистов не собирали по этому поводу.
09:26:25 28-08-2025
Гость (08:33:52 28-08-2025) А какие выводы сделал минздрав по отношению к Кеосаяну? ... Он же в гору на смерть не лез.
09:24:11 28-08-2025
Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется туда. Группа альпинистов тоже не поднимется туда. Решение - спасать
Значит ее надо оттуда вытаскивать будет дронами.
Дрон поднимает и транспортирует невысокого человека это на сегодняшний день проверено.
При соответствующей доработке винтов вполне реально отправить к ней спасателя и спустить ее до высоты подлета обычного вертолета.
Задача МЧС и военных наших обоих стран. И новое слово в спасении людей в горах
Пробовать надо. Дерзнуть и победить
09:41:40 28-08-2025
майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется ... Твои советы с дивана имеют ценность ноль. Ты сам то туда съезди и спаси. Или тебе некогда, тебе надо кабачки солить?
09:47:16 28-08-2025
майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя... Залезь и помёрзни рядом с ней, твоя жизнь - твои правила.
А иначе твой пост это подстрекательство к самовыпилу.
11:09:02 28-08-2025
Гость (09:47:16 28-08-2025) Залезь и помёрзни рядом с ней, твоя жизнь - твои правила.
12:39:59 28-08-2025
майор (09:24:11 28-08-2025) Бросить умирать ее одну там нельзя. Вертолет не поднимется ... Вы о чем? При такой погоде, миносувой температуре её уже нет. Реально смотрите на вещи.
13:19:37 28-08-2025
Гость (12:39:59 28-08-2025) Вы о чем? При такой погоде, миносувой температуре её уже нет... Минусовая погода была все две недели, однако спустя неделю человек был жив.
16:40:03 28-08-2025
Гость (13:19:37 28-08-2025) Минусовая погода была все две недели, однако спустя неделю ч... Видео, где она машет рукой, было сделано 19 августа. И это спустя НЕДЕЛЮ. Больше её живой не видели.
18:21:10 29-08-2025
Гость (16:40:03 28-08-2025) Видео, где она машет рукой, было сделано 19 августа. И это с... Потому как второй дрон, который киргизские военные подняли, находился от палатки на расстоянии в 2 км, там вообще ничего не видно было.