"Не расти цены не могут". Почему занятия спортом на Алтае становятся все дороже и дороже

Говоря об оборотах фитнес-залов, прошлый год показал прирост на 20–30%

01 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Стоимость фитнес-услуг за год выросла на 15–20%. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали участники рынка в Москве. Причины – общая инфляция, удорожание оборудования и аренды залов для тренировок. А также все растущая популярность ЗОЖ. Что происходит на рынке фитнес-услуг в Алтайском крае?

Статистику подтвердили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Ее руководитель Ольга Киселева считает, что эта сфера бизнеса сейчас на подъеме, однако радоваться особо нечему:

«Отрасль очень осторожно подходит к увеличению стоимости. И в среднем наша аналитика показывает рост до 13–15%, не больше. Объемы расходов фитнес-клубов существенно увеличиваются. Начиная от заработной платы, заканчивая арендой, "коммуналкой". Не расти цены не могут. В целом рынок растет и по количеству точек, и по объему валовой выручки».

На сколько подорожали спортивные услуги в Барнауле, рассказал фитнес-директор премиум-клуба GravityFit Илья Когтев:

«По городу цены на фитнес-услуги также растут около 10–15% в год, в зависимости от клуба. Появляются новые направления в групповых программах, различное оборудования, изменение форматов уроков. За счет уникальности могут некоторые клубы поднимать цены на абонементы. И основная сложность – найти тренера, который сможет это направление вести, потому что необходима сертификация, прохождение определенного обучения. Что касается персональных тренировок, также ежегодно около 10% происходит рост цен».

В том, что интерес к персональным тренировкам растет, с коллегой соглашается управляющий сетью фитнес-клубов ST Gym Александр Барбашин. Однако рост цен он опровергает, по крайней мере, в массовом сегменте фитнес-услуг, где стоимость практически не поднимается в течение нескольких лет:

«На самом деле, очень много демпингуют цены, массовые распродажи, я не вижу глобального повышения. Если есть, то это в пределах 10%, но в общей массе скидок, распродаж и прочих – суммарно, я думаю, что как бы не вниз даже от оборота прошлых лет по ценам. Давайте глобально скажем: у нас повысилась аренда и в Кузбассе, и в Алтайском крае. У нас повышается заработная плата у работников, повышаются коммунальные услуги. Это все очень ощутимо. Фитнес-операторы очень сдержанно относятся к повышению цен. И, перейдя к личным примерам, могу сказать, что мы просто больший объем работы выполняем – то есть увеличиваем количество посетителей наших, но чтобы любыми путями не повышать цены».

Говоря об оборотах фитнес-залов, прошлый год показал прирост на 20–30%, но, как считает Александр Барбашин, не стоит забывать о конкуренции. На прибыльность бизнеса влияют увеличение и числа залов, и самих тренеров. По мнению Ильи Когтева, спрос растет на более квалифицированных, хотя такие специалисты в поисках заработка часто мигрируют из нашего региона в Центральную Россию.

Еще один тренд – рост посетителей премиум-сегмента и заход в регионы мощных федеральных сетевиков. Весной в Барнауле начала работу сеть DDX Fitness, а в ближайшие годы откроет двери комплекс с мировым именем World Class.