"Не расти цены не могут". Почему занятия спортом на Алтае становятся все дороже и дороже
Говоря об оборотах фитнес-залов, прошлый год показал прирост на 20–30%
01 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Стоимость фитнес-услуг за год выросла на 15–20%. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали участники рынка в Москве. Причины – общая инфляция, удорожание оборудования и аренды залов для тренировок. А также все растущая популярность ЗОЖ. Что происходит на рынке фитнес-услуг в Алтайском крае?
Статистику подтвердили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Ее руководитель Ольга Киселева считает, что эта сфера бизнеса сейчас на подъеме, однако радоваться особо нечему:
«Отрасль очень осторожно подходит к увеличению стоимости. И в среднем наша аналитика показывает рост до 13–15%, не больше. Объемы расходов фитнес-клубов существенно увеличиваются. Начиная от заработной платы, заканчивая арендой, "коммуналкой". Не расти цены не могут. В целом рынок растет и по количеству точек, и по объему валовой выручки».
На сколько подорожали спортивные услуги в Барнауле, рассказал фитнес-директор премиум-клуба GravityFit Илья Когтев:
«По городу цены на фитнес-услуги также растут около 10–15% в год, в зависимости от клуба. Появляются новые направления в групповых программах, различное оборудования, изменение форматов уроков. За счет уникальности могут некоторые клубы поднимать цены на абонементы. И основная сложность – найти тренера, который сможет это направление вести, потому что необходима сертификация, прохождение определенного обучения. Что касается персональных тренировок, также ежегодно около 10% происходит рост цен».
В том, что интерес к персональным тренировкам растет, с коллегой соглашается управляющий сетью фитнес-клубов ST Gym Александр Барбашин. Однако рост цен он опровергает, по крайней мере, в массовом сегменте фитнес-услуг, где стоимость практически не поднимается в течение нескольких лет:
«На самом деле, очень много демпингуют цены, массовые распродажи, я не вижу глобального повышения. Если есть, то это в пределах 10%, но в общей массе скидок, распродаж и прочих – суммарно, я думаю, что как бы не вниз даже от оборота прошлых лет по ценам. Давайте глобально скажем: у нас повысилась аренда и в Кузбассе, и в Алтайском крае. У нас повышается заработная плата у работников, повышаются коммунальные услуги. Это все очень ощутимо. Фитнес-операторы очень сдержанно относятся к повышению цен. И, перейдя к личным примерам, могу сказать, что мы просто больший объем работы выполняем – то есть увеличиваем количество посетителей наших, но чтобы любыми путями не повышать цены».
Говоря об оборотах фитнес-залов, прошлый год показал прирост на 20–30%, но, как считает Александр Барбашин, не стоит забывать о конкуренции. На прибыльность бизнеса влияют увеличение и числа залов, и самих тренеров. По мнению Ильи Когтева, спрос растет на более квалифицированных, хотя такие специалисты в поисках заработка часто мигрируют из нашего региона в Центральную Россию.
Еще один тренд – рост посетителей премиум-сегмента и заход в регионы мощных федеральных сетевиков. Весной в Барнауле начала работу сеть DDX Fitness, а в ближайшие годы откроет двери комплекс с мировым именем World Class.
09:21:23 01-10-2025
Цены растут, люди беднеют. Новый ковид и фитнес-центры привычно будут сосать гриф от штанги.
09:37:13 01-10-2025
Худеем здоровеем!
10:05:27 01-10-2025
Цены растут, потому что растут тарифы на э\э, на транспорт, на воду, на тепло, и это каждый год % на 7-10.А у нас на все 12 в этом году. На следующий год обещают на ЖКХ рост на 10 %, на э\э -ещё выше. Толстосумы, приХватизировавшие ряд предприятий жизнеобеспечения граждан, стараются ещё сильнее набить свою мошну одни, живя за рубежом и являющиеся налоговыми резидентами даже недружественных стран, а качающими деньги из РОссии; другие, живя в России, стараются не отстать от коллег, живущих за рубежом. Что поделаешь?Сами выбрали капитализм.
11:27:47 01-10-2025
Горожанин. (10:05:27 01-10-2025) Цены растут, потому что растут тарифы на э\э, на транспорт, ... А у нас что капитализм что коммунизм всё с какими то особенностями
11:31:28 01-10-2025
Горожанин. (10:05:27 01-10-2025) Цены растут, потому что растут тарифы на э\э, на транспорт, ... Не соглашусь с вами вот по какому утверждению,что мы выбрали капитализм.Кто и когда его выбирал?Есть какие то документы на этот счёт? Нам это навязали сверху под видом капитализма ,чтобы высасывать богатства из страны и поработить народ.Хотя в развитых странах капитализма ситуация несколько иная,там уровень жизни высокий и страны не нищие.
12:52:51 01-10-2025
Афиноген (11:31:28 01-10-2025) Не соглашусь с вами вот по какому утверждению,что мы выбрали... Да, у нас никто не спрашивал.Но чуть-чуть раньше народ был за СССР.Если бы народы СССР потребовали соблюдения результатов всесоюзного референдума, если бы народ вставал за свои права и выступил против развала СССР, тогда бы и Москва задумалась, хоть она и выступила почти единственная против ГКЧП, против сохранения СССР, КПСС полностью не промолчала бы.Тогда бы и Крючков не побоялся арестовать тройку бандитов от КПСС . А оставался бы СССР, значит, основные социальные завоевания народа оставались в государстве. Но что случилось, то случилось. Надо было уже привыкнуть к новым условиям. " Снявши голову, по волосам не плачут".Т.е. профукав социализм, по недостаткам жизни каждой отдельной семьи, не смогшими стать даже мелкими предпринимателями, не плачут.Ибо это закон капитализма.
13:50:44 01-10-2025
Горожанин. (12:52:51 01-10-2025) Да, у нас никто не спрашивал.Но чуть-чуть раньше народ был з... Да ,народ у нас ,конечно инертный и я бы сказал ,пассивный.Видно ,наложило на него отпечаток жестокое коммунистическое господство.Выбили из него самосознание и чувство собственного достоинства.Печально,но в той ситуации (предательства верхушки власти) людям было сложно сориентироваться и оценить происходящее.Тем более ,что здесь наверняка были задействованы силы спецслужб наших врагов.Вот они то и определили все дальнейшие сценарии событий в стране-ваучеризация,приватизация,расстрел парламента в 1993 году и так далее.Вот они то и навязали через своих подручных подобную систему со всеми вытекающими последствиями.Вот потому то мы и имеем столь специфический "капитализм",который ,отнюдь не заинтересован в нашем здесь развитии.Я,надеюсь ,вы понимаете о чём я.
10:32:10 01-10-2025
Почему занятия спортом на Алтае становятся все дороже ---- Потому что в качалке повестки не раздают
11:43:37 01-10-2025
Да ладно бы ещё цены лишь росли, а то некоторые фитнес-инструкторы и даже хозяева качалок ведут себя как помесь сноба втюхивателя с альфонсом, неустанно мониторя кто на чём приехал, где работает, какие связи имеет. С чего вообще взяли, что можно принимать ваши бады без назначения врача или что ваши знания (3 подхода по 10 или 4 по 12 с минутной паузой) имеют настолько сакральную ценность, что можно драть цену?
14:11:01 01-10-2025
спорт должен быть бесплатным
14:29:04 01-10-2025
Гость (14:11:01 01-10-2025) спорт должен быть бесплатным... Бесспорное утверждение.Однако,люди заявляют ,что у нас бесплатна ,только одна вещь-сыр в мышеловке.