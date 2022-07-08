Банк ВБРР вновь снизил ставки по ипотеке

Банк ВБРР вновь снизил ставки по ипотечному кредитованию. Теперь минимальная ставка составляет 6,0% годовых по программе с господдержкой «Ипотека с субсидированной ставкой». Программа действует на покупку строящегося и готового жилья, её можно оформить до 31 декабря 2022 года включительно*.

Кроме того, ВБРР расширяет возможности ипотечного кредитования для частных клиентов по продукту «Ипотека. Готовое жильё». Теперь по этой программе можно приобрести в ипотеку также земельный участок или таунхаус**.

ВБРР предлагает ипотечные кредиты на готовую недвижимость на сумму от 1 до 25 млн рублей (в зависимости от категории клиента, объекта, размера первоначального взноса, условий кредитования, региона нахождения недвижимости, наличия страхования). Первоначальный взнос — от 15% от стоимости недвижимости. Срок кредита — от 5 до 30 лет.

Размер кредита определяется индивидуально, на основании подтверждённого ежемесячного дохода заёмщика. Подать заявку можно в любом офисе или на сайте ВБРР, а также у персонального менеджера.

Подробные условия программ ипотечного кредитования вы можете узнать на сайте ВБРР, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-03-49 или обратившись в региональный офис банка по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 69. Телефон офиса: 63-06-21.

*Срок кредитования — от 5 до 30 лет. Базовые ставки для сегментов «Компания ЗП», «Компания», «Зарплатный проект» — 6,00%, «Партнёр», «Внешний клиент» — 6,20%. Сумма кредита составляет от 1 до 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — жилья в других регионах. Ипотеку с субсидированной ставкой можно оформить при покупке строящейся квартиры в новостройке у аккредитованных в банке застройщиков или при покупке готовой квартиры или дома у юридического лица, являющего первым собственником недвижимости.

**Под термином «таунхаус» понимается жилое помещение в домах малоэтажной или блокированной застройки или дом блокированной застройки.

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