Барнаульский девелопер заморозил планы по застройке квартала напротив ТРЦ Galaxy

Компания “Алгоритм” заморозила планы по застройке квартала рядом с ТРЦ Galaxy: возведение домов в этом районе девелопер не планирует в ближайшие два года. Главная причина, по которой инвестор откладывает работы, — высокая стоимость земельных участков.

Как в Новосибирске

О планах “Алгоритма” на застройку в квартале напротив ТРЦ Galaxy (ограничен улицами Челюскинцев, Ядринцева, Молодёжной и пр. Строителей) стало известно в 2018 году. Тогда архитектурная мастерская “Архи Групп” впервые представила подробный проект планировки микрорайона общей площадью около 13 га.

За три с половиной года “Алгоритм” построил в квартале, занятом частным сектором, два многоэтажных дома (ул. Молодёжная, 136 и 138) и на этом пока решил остановиться.

“Федеральное, региональное градостроительное законодательство диктуют для точечной застройки обязательную разработку проекта планировки. Компания “Алгоритм” разрабатывала проект застройки квартала [за ТРЦ Galaxy], мы построили два дома, и документ был необходим для их возведения. Это напрямую не связано с тем, что мы планируем выкупать весь квартал. В ближайшие два года мы не планируем вести строительство в этом районе”, — сообщила руководитель компании “Алгоритм” Ксения Белоусова в интервью на радиостанции Business FM.

Новости

Недвижимость В центре Барнаула построят новый квартал с бассейном и офисными зданиями

По её словам, компания рассматривала возможность строительства других многоэтажек в квартале, но не смогла договориться с владельцами частных домов.

“С собственниками мы пытались прорабатывать земельные участки, но, к сожалению, пока не пришли к пониманию, за сколько готовы купить. Та цена земли, которую предлагают жители, не укладывается в стоимость квадратного метра на рынке. Если купить землю любой ценой, лишь бы купить, то в этом случае стоимость квартир будет очень высокой. Возникает вопрос: “А насколько это интересно застройщику и потребителю?” — объясняет Ксения Белоусова.

Новости

Недвижимость Уже не тренд. Барнаульские застройщики все чаще строят ЖК без малогабаритных квартир

Цена за сотку земли, которую предлагают собственники, варьируется от 1,8 млн до 7 млн рублей. Это уровень Новосибирска. Барнаульские компании пока не готовы работать с такими суммами.

“Сейчас действуют жёсткие нормы проектирования по земельному участку: то есть на сотку можно “посадить” определённое количество квадратных метров. В этом случае стоимость “квадратов” получается нереальной для Барнаула. По такой цене покупают в Новосибирске, но там и другая продажная цена”, — говорит Ксения Белоусова.

Перспективы микрорайона

Согласно проекту планировки, разработанному компанией “Архи Групп”, в квартале на месте частного сектора предполагается строительство семи домов высотой от 9 до 20 этажей. Многоэтажки рассчитаны на 1460 квартир и более 2,6 тысячи человек.

Проектировщики заложили в квартале детский сад на 190 мест и школу на 550 учеников. Кроме того, в квартале запроектирован бизнес-центр на 16 этажей, 12 административных зданий, одно из которых оборудуют подземной парковкой. Особенностью квартала является спортивное ядро: двухэтажный бассейн в составе школы, большой стадион и баскетбольная площадка.