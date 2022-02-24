Барнаульский девелопер заморозил планы по застройке квартала напротив ТРЦ Galaxy

В микрорайоне должны были возвести семь домов до 20 этажей

24 февраля 2022, 04:25

Компания “Алгоритм” заморозила планы по застройке квартала рядом с ТРЦ Galaxy: возведение домов в этом районе девелопер не планирует в ближайшие два года. Главная причина, по которой инвестор откладывает работы, — высокая стоимость земельных участков.

Как в Новосибирске

О планах “Алгоритма” на застройку в квартале напротив ТРЦ Galaxy (ограничен улицами Челюскинцев, Ядринцева, Молодёжной и пр. Строителей) стало известно в 2018 году. Тогда архитектурная мастерская “Архи Групп” впервые представила подробный проект планировки микрорайона общей площадью около 13 га.

За три с половиной года “Алгоритм” построил в квартале, занятом частным сектором, два многоэтажных дома (ул. Молодёжная, 136 и 138) и на этом пока решил остановиться.

“Федеральное, региональное градостроительное законодательство диктуют для точечной застройки обязательную разработку проекта планировки. Компания “Алгоритм” разрабатывала проект застройки квартала [за ТРЦ Galaxy], мы построили два дома, и документ был необходим для их возведения. Это напрямую не связано с тем, что мы планируем выкупать весь квартал. В ближайшие два года мы не планируем вести строительство в этом районе”, — сообщила руководитель компании “Алгоритм” Ксения Белоусова в интервью на радиостанции Business FM.

В центре Барнаула построят новый квартал с бассейном и офисными зданиями

В центре Барнаула построят новый квартал с бассейном и офисными зданиями

По её словам, компания рассматривала возможность строительства других многоэтажек в квартале, но не смогла договориться с владельцами частных домов.

“С собственниками мы пытались прорабатывать земельные участки, но, к сожалению, пока не пришли к пониманию, за сколько готовы купить. Та цена земли, которую предлагают жители, не укладывается в стоимость квадратного метра на рынке. Если купить землю любой ценой, лишь бы купить, то в этом случае стоимость квартир будет очень высокой. Возникает вопрос: “А насколько это интересно застройщику и потребителю?” — объясняет Ксения Белоусова.

Уже не тренд. Барнаульские застройщики все чаще строят ЖК без малогабаритных квартир

Уже не тренд. Барнаульские застройщики все чаще строят ЖК без малогабаритных квартир

Цена за сотку земли, которую предлагают собственники, варьируется от 1,8 млн до 7 млн рублей. Это уровень Новосибирска. Барнаульские компании пока не готовы работать с такими суммами.

“Сейчас действуют жёсткие нормы проектирования по земельному участку: то есть на сотку можно “посадить” определённое количество квадратных метров. В этом случае стоимость “квадратов” получается нереальной для Барнаула. По такой цене покупают в Новосибирске, но там и другая продажная цена”, — говорит Ксения Белоусова.

Перспективы микрорайона

Согласно проекту планировки, разработанному компанией “Архи Групп”, в квартале на месте частного сектора предполагается строительство семи домов высотой от 9 до 20 этажей. Многоэтажки рассчитаны на 1460 квартир и более 2,6 тысячи человек.

Проектировщики заложили в квартале детский сад на 190 мест и школу на 550 учеников. Кроме того, в квартале запроектирован бизнес-центр на 16 этажей, 12 административных зданий, одно из которых оборудуют подземной парковкой. Особенностью квартала является спортивное ядро: двухэтажный бассейн в составе школы, большой стадион и баскетбольная площадка.

Власти Барнаула утвердили строительство нового квартала в центре города

Власти Барнаула утвердили строительство нового квартала в центре города

Комментарии
    Новости партнеров