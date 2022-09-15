«ДОМ.РФ» до конца года распродаст четыре участка под застройку в Барнауле

Правительство Алтайского края совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» прорабатывает проекты развития незастроенных участков в Барнауле. Как сообщает пресс-служба региональных властей, сегодня делегация организации обсудила концепцию развития участков Барнаула, которые находятся в федеральной собственности.

«В Алтайском крае сохраняется положительная динамика жилищного строительства. В свою очередь, для краевой столицы актуальным остаётся вопрос освоения новых участков под многоэтажную жилую застройку. Правительство региона поддерживает предложение „ДОМ.РФ“ о начале комплексного развития двух незастроенных, но перспективных земельных участков Барнаула. Совместными усилиями нам удастся создать здесь достойную инфраструктуру для жизни барнаульцев», — заявил зампредседателя правительства региона Александр Климин.

Представители организации и банка «ДОМ.РФ» отметили, что в ближайшее время в Барнауле проведут аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года планируется продать участки под строительство жилья.

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В частности, 23 сентября состоится аукцион на продажу 15,5 га земли неподалёку от улицы Западный разъезд. Участок подходит для постройки производственных предприятий, складов и прочих схожих объектов. 7 октября пройдёт другой аукцион — по реализации более 26 га на Павловском тракте, здесь можно строить объекты торговли, общепита и бытового обслуживания.

Также до конца 2022 года состоятся торги на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по участку в селе Власиха площадью более 383 га с градостроительным потенциалом 413 тысяч квадратных метров жилья. Также в последнем квартале запланированы торги по участку рядом с Павловским трактом площадью 916,97 га — здесь можно будет разместить как многоэтажные жилые дома, так и производственные объекты.

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Директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков «ДОМ.РФ» Николай Сарокваша подчеркнул, что в Алтайском крае организация представила действительно перспективные участки, которые были подготовлены под застройку специалистами.