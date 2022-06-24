Как барнаульские архитекторы оценили проект двух высоток на Речном вокзале

Компания «ВиСКью» представила на градсовете в барнаульской мэрии проект застройки Речного вокзала. На месте здания речпорта хотят построить два многоквартирных дома высотой 44 этажа, на территории будет фитнес-зал, парковки, торговый центр и общественный сквер. Барнаульские архитекторы к намерениям «ВиСКью» отнеслись сдержанно. Проект решили пока не принимать и отложили рассмотрение на 30 июня. Тогда планы застройщика обсудит расширенный состав экспертов.

Что хотят сделать?

Застройщик «ВиСКью» намерен построить на Речном вокзале большой жилой комплекс. Как рассказал барнаульский архитектор Сергей Черепанов, который и представлял проект, на территории поставят две гигантских многоэтажки высотой 44 этажа. Всего там будет 547 квартир, причём их обещают сделать большими по площади. Оба дома должны будут вместить 1315 жильцов.

«Сейчас назначение зданий — это жильё и инфраструктура. Инфраструктура не сказать, что сильно массивная. Она удовлетворяет потребности жителей комплекса и потребности города», — отметил Черепанов.

На территории участка 1,8 гектара будет фитнес-зал, спортивные и детские площадки, кафе, а также торговый центр и детский сад на 60 мест. Территорию планируется озеленить. Общая площадь озеленения — 9,5 тысячи квадратных метров. На каждого человека без учёта территории общего пользования придётся 7,2 квадратного метра «зелени».

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: Антон Дегтярёв

Для машин предполагается сделать несколько парковок. Это подземная стоянка на 145 мест, многоуровневый гараж-стоянка на 177 мест и стоянка под платформой набережной на 345 мест. Всего для автомобилей в проекте заложено 682 парковочных места. Из них лишь 15 — для общего пользования.

Часть территории домов будет огорожена, в основном это коснётся детских площадок. Большую часть территории архитекторы планируют сделать общественной. Для барнаульцев благоустроят сквер, построят мостик и набережную, выходы к реке откроют для всех. Причём на набережную можно будет зайти с нескольких сторон, а не с одной, как сейчас. Кроме того, на территории установят общественный лифт, который будет подниматься на три уровня набережной.

Для пешеходов в «ВиСКью» обещают сделать «максимально доступное пространство». Жители города смогут заходить в магазины, гулять по части территории. Сергей Черепанов отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют пандусы.

Две высотки не будут стоять в одну линию. Один из домов встанет боком. Сергей Черепанов объяснил, что за счёт поворота ракурса одна из башен будет казаться основной. Всё зависит от того, с какой стороны смотреть на здания. А такую большую этажность они выбрали из экономических соображений, чтобы окупить затраты. Подобные высотки есть и в Санкт-Петербурге, и в Москве, отметил он.

Проект территории ЖК / Фото: Антон Дегтярёв

Что не понравилось архитекторам?

На градсовете присутствовали три архитектора — Пётр Анисифоров, Сергей Шадрин и Александр Деринг. Первые двое проект раскритиковали. Сергей Шадрин отметил, что не видит концепции с территорией в целом.

«Эта территория — визитная карточка Барнаула. Я бы не хотел, чтобы у нас такая визитная карточка была, я против этого объекта. Я бы предложил провести архитектурный конкурс и выбрать концепцию. Здесь я концепцию не вижу. Этот объект в ткань этого места не вписался. На мой взгляд, эти башни скучные, эти два пенала не будут украшением берега», — заявил Сергей Шадрин.

Он согласился, что в других городах высотки у воды есть, но, по его словам, они лучше вписываются в пространство.

Пётр Анисифоров считает, что здания слишком высокие и будут закрывать панораму города.

«В других городах всё начинается с исторической застройки, а заканчивается многоэтажками. А у нас наоборот — только начинается историческая застройка и сразу идут высотные здания. Я считаю, в нашем городе высотное строительство может быть на Обском бульваре с выходом на реку. Но в этом месте такие высокие объекты в концепции я ни разу не встречал. Я не согласен категорически с такой высотностью», — высказался Анисифоров.

По его словам, подходящая высота зданий в этом месте — 5-6 этажей и не больше. А упор надо сделать на «праздничный выход к реке», считает архитектор.

Проект набережной рядом с ЖК / Фото: Антон Дегтярёв

В другой раз

Заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что тема застройки Речного вокзала обсуждается уже не один год. И сейчас, говорит он, менять что-либо так кардинально уже поздно. «Мы в той точке, которая есть», — отметил Фёдоров. С ним согласился и архитектор Александр Деринг.

Он отметил, что надо было рассматривать проект поэтапно, и тогда его можно было бы менять. Сейчас же уже фактически всё готово, и обсуждать можно только детали, считает архитектор. Деринг предложил собраться 30 июня в расширенном составе, позвать больше архитекторов, чтобы «взвесить факты» и подойти к вопросу «с реалистичных позиций».

Проект здания / Фото: Антон Дегтярёв

Андрей Фёдоров с предложением архитектора согласился, сказал, что мэрия приняла к сведению информацию, и пригласил участников градсовета собраться 30 июня, чтобы ещё раз изучить вопрос.

Напомним, что вопрос застройки Речного вокзала обсуждается уже давно. За семь лет архитекторы предлагали построить на этом месте торговый центр, дома в форме стеклянных пирамид, деловые центры и так далее. В итоге территорию речпорта выкупила компания «ВиСКью», которой руководит Владислав Шония, сын известного барнаульского застройщика Нодара Шонии. Ранее в «Переговорке» на amic.ru Нодар Шония говорил, что новый ЖК будет «воздушным» и не будет загораживать вид на проспект Ленина.

Сейчас на месте будущей стройки всё ещё стоит здание речпорта. В мае его начали сносить, однако там нашли гнёзда ласточек, из-за чего демонтаж остановили. Пока неизвестно, когда он продолжится.

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