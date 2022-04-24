Элитную квартиру с мозаиками в центре Барнаула продают за 8,7 млн рублей
В квартире есть совмещённая с гостиной кухня, две спальни и ванна с джакузи
24 апреля 2022, 19:18
В Барнауле продают элитную трёхкомнатную квартиру площадью 94 квадратных метра. Согласно объявлению на «Авито», за расположенную на улице Союза Республик, 44, недвижимость продавец просит 8,7 млн рублей.
В квартире есть совмещённая с гостиной кухня, спальня и ванна с джакузи. На стенах комнат выполнена декоративная мозаика ручной работы. На потолках проведена подсветка. В ванной и на балконе есть витражи.
Во всём жилье сделан дизайнерский ремонт в стиле классического модернизма. Мебель остаётся в подарок будущему владельцу.
Комментарии
Новости партнеров