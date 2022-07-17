Огромную дачу на берегу собственного пруда продают на Алтае почти за 11 миллионов

Коттедж площадью 250 квадратных метров с собственным прудом продается в алтайском селе Новоегорьевское под Рубцовском. Объект владелец оценил в 10,9 млн рублей.

Фото: Avito

Как следует из объявления, которое опубликовано на Avito, дом находится на кромке бора, в 350 метрах от озера. У дома есть три комнаты, три санузла, кухня, бойлерная, баня с комнатой отдыха и недостроенный бассейн. На территории расположены беседка, искусственный пруд с рыбой, вольер для собак, погреб, теплица, а также гараж с летней гостевой пристройкой.

По словам собственника, эту дачу можно использовать в качестве базы отдыха. Помимо варианта покупки также возможен обмен.

Напомним, что в Барнауле за 14 млн рублей продают большой коттедж в стиле шале, расположенном в 15 минутах ходьбы от площади Октября.