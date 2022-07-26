Большой гараж построят в Индустриальном районе

Просторное «здание для хранения автотранспорта» площадью 1147,5 квадратного метра построят в Барнауле по адресу Власихинская, 153. Проект рассмотрели на градсовете и утвердили без особых обсуждений. Заказчиком выступает ООО «АгроХимСервис».

Объект расположен в промышленной зоне Индустриального района. По плану на указанной территории построят два двухэтажных здания для хранения автотранспорта в едином архитектурном ансамбле. Они будут граничить со складом на Власихинской, 151, который также принадлежит «АгроХимСервису», и образуют единую линию застройки.

Гаражи выполнят из каркаса, наружные стены обошьют сэндвич-панелями. Оба объекта похожи в архитектурных решениях, отчасти зеркальные, достаточно свободные в планировке. В каждом из них запроектированы два небольших помещения для персонала. На территории предусмотрены проезды к зданиям, в том числе противопожарные, парковочные места. Заехать на территорию комплекса можно будет с улицы Власихинской.

Что известно о компании «АгроХимСервис»?

Деятельность компании относится к товарам для садоводства, растений в Барнауле. В частности указывается, что организация поставляет средства защиты растений, оказывает услуги по хранению химических препаратов. Также

ООО «АгроХимСервис» имеет собственный региональный склад химических препаратов.