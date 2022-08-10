Около 1800 алтайских семей оформили ипотеку в ВТБ

Жители Алтайского края в июле этого года оформили в ВТБ на 19% больше кредитов, чем месяцем ранее. Всего с начала года ипотеку в ВТБ взяли более 1,8 тыс. алтайских семей, а общий объём выдач достиг 4,9 млрд рублей. В июле порядка 300 семей решили свой квартирный вопрос вместе с ВТБ.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе взяли по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки жители края с начала года оформили кредитов на 1 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» объём сделок также достиг 1 млрд рублей. Спрос на неё вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заёмщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам. Жители Алтайского края воспользовались возможностью, и объём таких кредитов за июнь-июль превысил 311 млн рублей.

«Мы наблюдаем оживление на вторичном рынке жилья, вызванное корректировкой кредитных ставок. Позитивные сдвиги на вторичном рынке влекут за собой оживление на рынке новостроек, поскольку чаще всего заёмщики используют в качестве первоначального взноса сумму от продажи имеющегося жилья. В общих выдачах доля кредитов на приобретение готового жилья в июле составила 60%. Мы рассчитываем на сохранение текущих трендов», — прокомментировал управляющий ВТБ (ПАО) в Алтайском крае Дмитрий Горбунов.

В целом по стране по итогам января-июля банк выдал более 112 тыс. ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «Семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.