Ради высоток. Ковш в Барнауле подготовили к засыпке и предлагают горожанам обсудить проект

Барнаульский Ковш — заводь Оби в районе Речного вокзала — будут засыпать пять месяцев, а площадь нового участка для возведения высоток составляет два гектара. Амбициозный проект по строительству искусственного земельного участка сейчас проходит общественные обсуждения: барнаульцам предлагают изучить документацию и оставить своё мнение о проекте. Авторы утверждают, что новый участок не окажет негативного воздействия на окружающую среду и даже улучшит её. При этом строительство многоэтажных домов возможно лишь через два года после создания искусственной территории.

После паводка

Часть Ковша, которую планируют засыпать, расположена в границах ул. Промышленная, 4-6, ул. Дамба берега Оби, 1-18, ул. Приречная 1. Общая площадь будущего участка — два гектара. Здесь в перспективе построят три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными объектами.

В проекте, который выполнила компания «Сибгеострой», указано, что в районе планируемого строительства практически отсутствует инфраструктура, береговая зона не обустроена, а побережье имеет заброшенный вид.

«Планируемые объекты строительства и прогулочная набережная украсят береговой фасад города и дополнят уже существующий и строящийся приречный многофункциональный жилой комплекс, находящийся в непосредственной близости от проектируемого искусственного земельного участка», — указано в документации.

Для строительства искусственного участка используют грунт, добываемый неподалёку в русле Оби. Песок до места работ планируют доставлять не техникой, а по трубе. Так, сначала плавучим земснарядом грунт достанут со дна русла, а затем по трубопроводу вместе с водой он попадает к месту проектируемой намывной территории, где вновь осядет на дно. Всего потребуется 143 тыс. кубических метра материала.

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В целом на создание площадки уйдёт пять месяцев. Один месяц — на подготовительные работы, три — на строительство искусственного участка, ещё месяц — на укрепление откосов. Они необходимы, чтобы грунт не унесло ветром и течением реки. В документации указано, что работы по намыву участка необходимо проводить на спаде паводка — в Алтайском крае это примерно середина или конец мая.

Место засыпки и забора грунта / Фото: ООО «Сибгеострой»

Засыпать Ковш будет генподрядная компания. Её определят на торгах. Прежде чем приступить к работам, строителям предстоит оборудовать временную производственную площадку, которую необходимо огородить забором. Здесь разместят вагончики для рабочих.

«По окончании работ временные сооружения на стройплощадке разбираются, щебень вывозится для повторного использования», — указано в документации.

После засыпки Ковша строить жилые дома на нём можно будет только через два года.

«Следует учитывать, что намывные пески обладают способностью до двух лет после намыва интенсивно менять свои физико-механические характеристики, поэтому использовать их как грунты основания сооружений в этот период не рекомендуется», — сказано в проекте.

Охрана живого и неживого

Строительство искусственного участка не причинит вред природе, считают авторы проекта. Для этого они обратились в различные ведомства, отвечающие за сохранность окружающей среды. В Минприроды Алтайского края ответили, что в районе планируемого строительства растений и животных, занесённых в Красную книгу Алтайского края и России, не зарегистрировано.

Отсутствуют на территории будущей застройки и объекты культурного наследия. Однако большая часть будущего искусственного участка попадает в защитные зоны трёх памятников: дома на ул. Луговой, 3, электростанции на ул. Промышленной, 8, и административного здания на ул. Льва Толстого, 2.

В защитных зонах (она составляет 200 метров от зданий) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция. В проекте сказано, что перед строительством необходимо изменить охранные зоны, чтобы они располагались на расстоянии 100 метров от зданий. В таком случае засыпка Ковша и строительство высоток на нём станет возможным.

На суд жителей

Проект строительства искусственного земельного участка с 2 ноября 2022 года выставлен на общественные обсуждения. Барнаульцы могут изучить эскизы и заполнить опросный лист, где вправе высказать предложения и замечания.

Заказчиком документации, по информации мэрии, стала компания «ГенПодряд», которая в июле 2022 года выиграла аукцион на засыпку акватории Оби. Однако любопытно, что в самом проекте отмечено, что он выполнен по заказу компании «Акватория» ещё в 2019-м. Эта фирма в 2017 году предложила засыпать Ковш и построить на нём высотки.

Все мнения принимают до 16 декабря 2022 года. Общественные обсуждения необходимы, чтобы отправить проект на государственную экспертизу. Только после её положительного заключения можно будет приступать к засыпке Ковша.

Проект с прошлым и будущим

Планы по застройке барнаульского Ковша существуют уже несколько лет. В 2017 году компания «Акватория» (входит в группу компаний «Сибирия») подавала заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилые высотки. Ведомство проект одобрило.

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Засыпать остров должны были до 2020 года, а затем приступать к строительству ЖК с набережной. Однако после того как общественность потребовала от властей объяснить, почему они разрешают уничтожить Ковш, «Акватория» проект отложила. Но о своих планах не забыла.

Летом 2019 года уже по инициативе Минприроды был объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на барнаульском Ковше. Территорию отдавали всего за 60 тыс. рублей, и в торгах участвовали две компании — «Акватория» и «ГенПодряд». Однако аукцион сначала перенесли на неделю, а затем и вовсе отменили.

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За три года состоялось 19 «раундов» торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей. Решающий аукцион состоялся 5 июля 2021 года, где победу одержала компания «ГенПодряд» бизнесмена Андрея Загарина.

В будущем работать на Ковше планирует и «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова. Она рассматривает засыпку острова до элеватора. На этой площади в перспективе может вырасти гигантский микрорайон из 20 высоток, две школы на 800 мест, четыре детских сада, спортивные сооружения.