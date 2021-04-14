Строительство скандального ЖК "на парковке" приостановят на несколько недель

Строительная компания "Регионстрой" согласилась на время отложить возведение дома на ул. Гущина. Такое решение озвучено на собрании, которое прошло 14 апреля в администрации Ленинского района. На встрече присутствовали городские чиновники, застройщик и жители многоэтажек на ул. Гущина.

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Недвижимость "Мы против стройки!" Барнаульцы готовят митинг, чтобы остановить возведение ЖК на парковке

Площадка для нового ЖК располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Жильцы этих домов утверждают, что новое здание лишает их парковки, потенциального места для благоустройства, а строительные работы угрожают существующим домам.

Именно поэтому барнаульцы просят мэрию запретить возведение объекта. Но чиновники разводят руками: формально все требования и законы соблюдены, и оснований для прекращения работ нет.

На встрече 14 апреля "Регионстрой" предложил компромиссный вариант: он всё-таки построит ЖК с подземным паркингом (купить машино-места в котором могут все желающие), но обустроит парковку для трёх домов на соседнем участке.

Однако жители с таким решением не согласились: они настаивают на полной отмене строительства ЖК. Но добиться этого можно только через суд.

"У комитета по строительству и архитектуре Барнаула не было оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство дома. Если вы считаете, что что-то нарушено комитетом, застройщиком, есть цивилизованный путь – подача иска в суд", – говорит глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

Он обратился к застройщику и попросил компанию не вести строительные работы, пока жители готовят и подают обращение в суд, и "Регионстрой" согласился.