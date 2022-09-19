В Барнауле построят второй корпус ТРЦ «Праздничный»

У барнаульского ТРЦ «Праздничный» на улице Балтийской появится второй корпус. Его разместят на месте нынешней парковки сбоку от торгового центра.

Как пишет «Толк», 15 сентября проект представили на градсовете. По словам архитектора Владимира Золотова, это будет двухэтажный административно-торговый объект, на первом уровне которого разместят магазины, а на втором — офисы. Фасад здания планируют выполнить в красном, сером и белом цветах, а лицевую часть сделать зеркальной. У здания будет два входа, также к нему останутся два въезда — со стороны улиц Лазурной и Балтийской.

Всего под новую застройку отвели около 6,2 тыс. кв. метров, в то время как площадь всего участка, принадлежащего компании «Алтайэкспрессцентр», составляет 15,4 тыс. кв. метров. В общей сложности на парковке останется 180 мест под автомобили.

Второй корпус ТРЦ «Праздничный» планируют построить в этом месте / Фото: «Яндекс.Карты»

Издание отмечает, что члены градсовета одобрили проект, но не обошлось без замечаний и предложений. В частности, экспертов смутило то, что площадь стоянки в случае возведения второго корпуса сократится. Однако архитектор убедил участников обсуждения, что мест автомобилистам хватит.

Также Золотову посоветовали пересмотреть цветовые решения (по мнению депутата гордумы Евгения Носенко, красный — цвет опасности, и он не всегда подходит к городам в европейской части), убрать ларьки вдоль парковки «Праздничного», которые не сочетаются с предполагаемым комплексом зданий, а также предусмотреть на будущем объекте места для размещения рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Барнауле приступят к застройке Лесного пруда в посёлке Кирова. Это бывшая территория отдыха, которая уже несколько десятилетий заброшена.