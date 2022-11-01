Земли несостоявшегося микрорайона «Демидов парк» в Новоалтайске распродают на торгах под застройку

Три высотных дома предлагают возвести рядом с ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске. Участки, где возможно строительство, администрация города выставила на торги. Территории свободны от застройки, однако по ним проходят инженерные сети, которые остались от так и не реализованного проекта.

Дома на 250 квартир

Участки, выставленные на торги, находятся в границах ул. Прудской, Титова, Центральной и Индустриальной. Именно здесь в 2014 году анонсировали строительство ЖК «Демидов парк» на 15 многоэтажных домов. Пока у реализуемых участков нет точных адресов: согласно публичной кадастровой карте, они расположены в центре квартала, на ул. Титова и Индустриальной.

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Площадь одного участка (на ул. Титова) составляет 80,6 сотки, два других — по 65 соток. По данным аукционной документации, территории предназначены для высотной застройки: на каждой из них можно возвести дом 5-10 тыс. квадратных метров (это приблизительно 150-250 квартир).

Два участка на ул. Индустриальной свободны от строений, по участку на ул. Титова проходят сети канализации, а также есть трансформаторная подстанция. Начальная цена земель составляет 953 тыс., 809 тыс., 805 тыс. рублей. Торги назначены на 12 декабря 2022 года.

Интересно, что сейчас на продажу выставлен и котлован дома на ул. Прудской, 34. Его реализуют в рамках банкротства компании-застройщика «Аспект». Начальная цена продажи — 15 млн рублей.

История проекта

Строительство «Демидов парка» началось в 2014 году. В жилом комплексе обещали возвести 15 жилых высоток от 12 до 16 этажей, в которых было запроектировано 5 тыс. квартир. Также в квартале планировали построить торговый центр, многоуровневые гаражи, школы, три детских сада, фонтан и скверы.

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В первый дом проекта вложились более 500 дольщиков, которые пять лет ждали своё жильё. Объект на 778 квартир обещали сдать в 2016 году. При этом девелопер успел подготовить котлован для соседней высоки, но продажи так и не открыл. В 2015 году работы на обеих площадках замерли.

Застройщик заявил, что его планы спутал экономический кризис, продажи встали и денег на достройку нет. В 2017 году в отношении застройщика начали процедуру банкротства. Помочь дольщикам решили власти Алтайского края, которые выкупили 200 квартир в проблемном доме для медиков и сменили подрядчика. Им стала компания «Селф». Эти деньги позволили достроить единственный объект «Демидов парка», который теперь одиноко стоит в чистом поле.