"Неуважение к личности". Психолог оценила идею ставить на учет "подозрительных" мужчин
Эксперт считает, что предпринимаемые попытки поправить демографию не учитывают сегодняшних реалий
18 июля 2025, 11:33, ИА Амител
Предложение создавать в России реестр холостяков и фактически принуждать их к встречам с женщинами, неразумно и нарушает права и свободы личностей, заявила amic.ru барнаульский психолог Виола Потапова.
Ранее ряд СМИ сообщили о поступившем главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной предложении принять законопроект об "оптимизации образа жизни мужчин" – в случае если здоровый и полный сил представитель мужского пола три месяца не встречается с дамами, его следует включить некий "черный список МВД", назначать исправительные работы или отправлять в армию.
Несмотря на то, что это сообщение было широко растиражировано ведущими информационными ресурсами, Нина Останина сообщила amic.ru, что не помнит, чтобы кто-то из граждан и организаций обращался к ней с таким предложением.
"Вне зависимости от того, имела место эта инициатива или нет, повышенное внимание к ней вполне укладывается в гипертрофированное желание некоторых обладающих властными полномочиями персонажей поправить демографическую ситуацию в стране и создать для этого соответствующий информационный фон", – считает Виола Потапова.
По ее мнению, авторы таких вбросов не учитывают изменившиеся времена:
"Нас, похоже, хотят погрузить в новое средневековье, там такие же были тенденции - насильно замуж отдавали, женили. Сегодня, хотим мы этого или не хотим, довольно большое количество людей зачастую не испытывают тяги к живому общению – сидят у компьютеров, общаются через соцсети и питаются фастфудом. И эта тенденция общемировая".
В любом случае женить по принуждению – диковатая попытка достижения вроде бы благой цели, улучшения демографической ситуации, убеждена собеседница:
"Есть права и свободы человека, которые никто не отменял. Можно напомнить, что даже далеко не все животные размножаются в неволе. Скоро так дойдет до того, что пару будут запирать на ночь, скажем, в гостинице ради процесса оплодотворения. Это полное неуважение к личности и человеческому облику".
"Не совсем понятно, неужели наверху настолько предполагают падение интеллекта, нравов в своих согражданах, что излагают такого рода инициативы, это ведь далеко не единственный пример. У психически здоровых людей они вызывают в лучшем случае улыбку. Все-таки жители нашей страны не настолько безвольны и ограничены, чтобы по команде строем идти размножаться. Может, властителям удобнее иметь таких соотечественников, но они точно не такие", – заключила психолог.
11:43:16 18-07-2025
Вся многовековая история страны - это сплошное неуважение ни к личности человека, ни к его жизни.
13:50:05 18-07-2025
Гость (11:43:16 18-07-2025) Вся многовековая история страны - это сплошное неуважение ни... Слово "любой" забыл. Любой страны.
14:48:48 18-07-2025
Гость (13:50:05 18-07-2025) Слово "любой" забыл. Любой страны. ... Ну как любой?.. не любой, наверное. Вот я же вижу куда миграция идёт. Вот не вижу десятками лет такую интенсивность миграции с Запада и Америки в Россию в погоне за лучшей жизнью и свободой, как из России туда. Нету чо-то английских, немецких, швейцарских, эстонских, американских поселений в городах РФ. Был Депардье, да и тот свалил выпучив глаза.
11:44:42 18-07-2025
Надо алименты отменять, тогда и рождаемость повысится...
12:54:50 18-07-2025
Гость (11:44:42 18-07-2025) Надо алименты отменять, тогда и рождаемость повысится......
100%. И ещё нужно вернуть мужчинам право на пенсию, снизив возраст выхода хотя бы до разумных 55 лет с одновременным поднятием до 55 лет тем, кто сейчас выходит не разумно в 45-ть.
11:51:47 18-07-2025
Ок, тогда давайте параллельно создадим реестр всех потаскушек. Они же тоже рожать не рвутся.
11:58:57 18-07-2025
.. говорят что я вообще на маньяка похож !
13:06:57 18-07-2025
Шинник (11:58:57 18-07-2025) .. говорят что я вообще на маньяка похож !... нет дыма без огня.
20:44:11 18-07-2025
Шинник (11:58:57 18-07-2025) .. говорят что я вообще на маньяка похож !... как Тед Банди?
12:02:52 18-07-2025
Умные люди точно в неволе не плодятся
14:19:23 18-07-2025
Знающий (12:02:52 18-07-2025) Умные люди точно в неволе не плодятся... Поэтому надо сделать их не умными, высшее образование не давать, тогда как в Индии пойдет процесс.
12:08:21 18-07-2025
Она не говорила. СМИ растиражировали. Ну а ничего что это подрывает авторитет власти и раскачивает лодку? Почему СМИ могут всякое неподтвержденное непотребство тиражировать? Откуда ноги растут у фейка? Опять источник иноагентские сообщения в запрещенных в мессенджерах? Почему никого не наказали не оштрафовали и не посадили?
12:45:27 18-07-2025
Гость (12:08:21 18-07-2025) Она не говорила. СМИ растиражировали. Ну а ничего что это по... Какой-то сарказм у вас слишком прямолинейный.
12:56:16 18-07-2025
Скоро ЭМ и ЖО загонят в бараки и скажут пока не размножитесь, не выпустим)
13:39:00 18-07-2025
А вот я согласен с этой идеей. Видите ли в 10 лет я видел на улице живое общение потому что интернет еще не изобрели тогда а сейчас посмотрите - все уперлись в телефоны. Люди стали общаться через соц сети и это - глобальная опасность для нашего государства. Потому что общение в электронном виде может быть не с живым человеком а с ботом - программой с исскуственным интеллектом и отличить бота может не каждый а лет через пять вообще не сможет. А бот всегда действует по схеме манипулирования человеком с целью нанесения ему вреда. Уже случаев доведения до самоубийства людей роботами полно. Откройте статистику по таким случаям. И манипулирование именно в сфере половых отношений идет. Роботы становятся умнее в геометрической прогрессии и это конкретная дыра в безопасности. Новая дыра. У людей отключаются мозги напрочь а интернет - инструмент для такого преступления. Вот в связи с этим и нужен такой контроль за молодыми людьми. Запускать все это нельзя. Для того пентагон интернет и разрабатывал чтобы контроль установить везде
15:21:32 18-07-2025
майор (13:39:00 18-07-2025) А вот я согласен с этой идеей. Видите ли в 10 лет я видел на... да вы правы, эти боты повсюду, уже от живого человека не отличить, ходят везде пересказывают телевизор и другие шизопараноидальные теории
17:42:48 18-07-2025
А может интернет и электричество после 22-00 вырубать до 6-00 . Вот народ и вернется к старому проверенному веками занятию.
11:27:03 29-07-2025
Гость (17:42:48 18-07-2025) А может интернет и электричество после 22-00 вырубать до 6-0... Уже похоже пробуют
07:06:23 25-07-2025
Сам процесс размножения очень приятен, да ещё с прелюдиями. Мммммм. Думаю об этом всдень 1000 раз. Чего людям надо?