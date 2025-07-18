"Неуважение к личности". Психолог оценила идею ставить на учет "подозрительных" мужчин

Эксперт считает, что предпринимаемые попытки поправить демографию не учитывают сегодняшних реалий

18 июля 2025, 11:33, ИА Амител

Фото: Fujiphilm / unsplash.com

Предложение создавать в России реестр холостяков и фактически принуждать их к встречам с женщинами, неразумно и нарушает права и свободы личностей, заявила amic.ru барнаульский психолог Виола Потапова.

Ранее ряд СМИ сообщили о поступившем главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной предложении принять законопроект об "оптимизации образа жизни мужчин" – в случае если здоровый и полный сил представитель мужского пола три месяца не встречается с дамами, его следует включить некий "черный список МВД", назначать исправительные работы или отправлять в армию.

Несмотря на то, что это сообщение было широко растиражировано ведущими информационными ресурсами, Нина Останина сообщила amic.ru, что не помнит, чтобы кто-то из граждан и организаций обращался к ней с таким предложением.

"Вне зависимости от того, имела место эта инициатива или нет, повышенное внимание к ней вполне укладывается в гипертрофированное желание некоторых обладающих властными полномочиями персонажей поправить демографическую ситуацию в стране и создать для этого соответствующий информационный фон", – считает Виола Потапова.

По ее мнению, авторы таких вбросов не учитывают изменившиеся времена:

"Нас, похоже, хотят погрузить в новое средневековье, там такие же были тенденции - насильно замуж отдавали, женили. Сегодня, хотим мы этого или не хотим, довольно большое количество людей зачастую не испытывают тяги к живому общению – сидят у компьютеров, общаются через соцсети и питаются фастфудом. И эта тенденция общемировая".

В любом случае женить по принуждению – диковатая попытка достижения вроде бы благой цели, улучшения демографической ситуации, убеждена собеседница:

"Есть права и свободы человека, которые никто не отменял. Можно напомнить, что даже далеко не все животные размножаются в неволе. Скоро так дойдет до того, что пару будут запирать на ночь, скажем, в гостинице ради процесса оплодотворения. Это полное неуважение к личности и человеческому облику".