Депутат Госдумы с Алтая заявила о нехватке мест для романтических знакомств в России
По словам Нины Останиной, людям также стало сложно найти пару из-за "коммерческого" подхода к отношениям
14 июля 2025, 09:40, ИА Амител
Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Нина Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств у современной молодежи в РФ.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" она заявила, что нужно проработать вопрос создания площадок для знакомств в реальности, а не в Сети.
Помимо этого, людям сейчас сложно найти пару из-за "коммерческого" подхода к отношениям. По словам Останиной, сегодня человеку тяжело довериться тому, кто после встречи утверждает, что любит, предлагает заключить брак и прописаться в московской квартире. "Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней", – отметила парламентарий.
"Это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни. Но ни в коем случае не ходите на Первый канал к Гузеевой, где подыскивают женихов и мальчиков", – заключила Останина.
09:52:35 14-07-2025
проработать вопрос создания площадок для знакомств в реальности--
Предложение, рядом с детскими площадками организовывать площадки для знакомств, в простонародье-кусты)))
10:21:32 14-07-2025
ВВП (09:52:35 14-07-2025) проработать вопрос создания площадок для знакомств в реально... и ценник на водку надо снизить
10:49:19 14-07-2025
Musik (10:21:32 14-07-2025) и ценник на водку надо снизить... 3 рубля 62 копейки))
11:01:24 14-07-2025
ВВП (10:49:19 14-07-2025) 3 рубля 62 копейки))... Дорого. 2,87 край
10:52:41 14-07-2025
Мест для знакомств навалом, те же рестораны, кафе, можно знакомиться на Бали и Мальдивах.
Денег вот не хватает только.
11:30:21 14-07-2025
Гость (10:52:41 14-07-2025) Мест для знакомств навалом, те же рестораны, кафе, можно зна... Нет уж, мы лучше в кустах будем знакомиться, бутылка водки, хвост селёдки, дёшево и сердито! 😎🧐😳🤗
13:29:25 14-07-2025
Сергей (11:30:21 14-07-2025) Нет уж, мы лучше в кустах будем знакомиться, бутылка водки, ... главное не затягивать процесс: познакомились - в ЗАГС - в декрет - снова в декрет - опять в декрет - на пенсию внуков нянчить.
11:47:01 14-07-2025
С одной стороны, предложение кажется смешным, поэтому во всех комментариях звучит ирония. С другой стороны интересное предложение - ведь были времена, когда по выходным проводились танцы в сельских клубах, в Домах культуры, на танцплощадках в парках. Там и знакомились.
12:17:33 14-07-2025
Гость (11:47:01 14-07-2025) С одной стороны, предложение кажется смешным, поэтому во все... Кому нужно познакомиться он знакомится. Это не проблема. Целая куча мест для знакомств, просто если человек лежит на диване и хочет чтобы ему все преподнесли на блюдечке с коемочкой, то ему и специально отведенное место не поможет))))
00:33:33 15-07-2025
Гость (11:47:01 14-07-2025) С одной стороны, предложение кажется смешным, поэтому во все... Так а сейчас, я стесняюсь спросить куда клубы делись всего навалом клубы, филармонии, театры.
На выбор за фитоняшкой в тренажерку, за подбуханой в Ёрш ну и т.д.)))
12:58:42 14-07-2025
Досуговые сайты позволяют результативно знакомиться и тут же проверить кексуальную совместимость за сравнительно небольшие деньги
00:27:59 15-07-2025
Гость (12:58:42 14-07-2025) Досуговые сайты позволяют результативно знакомиться и тут же... Вы зачем всем рассказали, вон вас как люто минусуют?