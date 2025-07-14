Депутат Госдумы с Алтая заявила о нехватке мест для романтических знакомств в России

По словам Нины Останиной, людям также стало сложно найти пару из-за "коммерческого" подхода к отношениям

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Нина Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств у современной молодежи в РФ.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" она заявила, что нужно проработать вопрос создания площадок для знакомств в реальности, а не в Сети.

Помимо этого, людям сейчас сложно найти пару из-за "коммерческого" подхода к отношениям. По словам Останиной, сегодня человеку тяжело довериться тому, кто после встречи утверждает, что любит, предлагает заключить брак и прописаться в московской квартире. "Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней", – отметила парламентарий.

"Это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни. Но ни в коем случае не ходите на Первый канал к Гузеевой, где подыскивают женихов и мальчиков", – заключила Останина.

