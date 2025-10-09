"Никому не нужен". Врачей Новосибирской области обвинили в отказе лечить онкобольного
В клинике открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось
09 октября 2025, 16:40, ИА Амител
В Новосибирской области разгорается скандал вокруг районной больницы, где, по утверждению родственников пациента, врачи отказались оказывать необходимую помощь онкологическому больному. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
58-летнему Олегу Яровикову более года назад был поставлен диагноз, однако, по словам его дочери, лечение на тяжелой стадии заболевания не проводилось. Женщина рассказала, что отец регулярно приезжал на обследования, но процедуры отменялись или переносились, а результаты анализов неоднократно терялись.
«Медсестра сказала: "Мы ваши анализы потеряли, не можем найти. Идите домой, мы вам позвоним". А потом нас выгнали: "У вас нет документов, идите отсюда". Папа был в шоке, – вспоминает Ирина. – Он позвонил мне в слезах: "Я никому не нужен"».
По словам Ирины Яровиковой, врачи открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось, ссылаясь на позднюю стадию болезни. При этом, по ее утверждению, отказали и в проведении обезболивания.
После череды конфликтов дочь пациента направила жалобу председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В ответ врачи предложили паллиативную терапию и предоставили телефоны для экстренной связи, однако, по словам Ирины, дозвониться по ним не удалось, а госпитализация в хоспис возможна только через месяц.
Семья Яровиковых утверждает, что до сих пор не получает необходимой медицинской помощи и намерена добиваться разбирательства по данному факту.
16:49:08 09-10-2025
Вот и пришло время когда получить мед помощь стало реально проблемой , для большинства. Пока не столкнешься, вроде и хорошо все в телевизоре. А как за талончиком придёшь -- нет талонов, и только через месяц! Теперь может начнется понимание в головах, капитализм - зло! Платная медицина - обман и развод на деньги населения!
20:00:46 09-10-2025
Гость (16:49:08 09-10-2025) Вот и пришло время когда получить мед помощь стало реально п... какие будут ваши предложения? взять все и поделить?
17:03:04 09-10-2025
Так и есть. У меня сестра ждала госпитализацию на ранней стадии 1-3 мес. Сейчас ее уже нет.
18:50:54 09-10-2025
Владислав (17:03:04 09-10-2025) Так и есть. У меня сестра ждала госпитализацию на ранней ста... ужас.. тоже через это прошли, близкого человека уже нет с нами..
17:04:58 09-10-2025
так он очень старый!
22:02:41 09-10-2025
Гость (17:04:58 09-10-2025) так он очень старый!... 58 лет даже официально не старость !
Но даже если 100 лет или неизлечимое заболевание, жестоко отказывать человеку в обезболивании!!!!! Ведь до греха доводят, люди из окон сигают! 🤦🤦🤦
10:07:57 10-10-2025
Это везде так, у мамы тоже онкология, должен вести гематолог, но направление с лета к нему получить не можем в краевой поликлинике. Выписали давно когда-то что-то, лечитесь, как сдохните - приходите. Всем вообще наплевать.