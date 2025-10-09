НОВОСТИОбщество

"Никому не нужен". Врачей Новосибирской области обвинили в отказе лечить онкобольного

В клинике открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось

09 октября 2025, 16:40, ИА Амител

Олег со своей дочерью Ириной / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" Ириной
В Новосибирской области разгорается скандал вокруг районной больницы, где, по утверждению родственников пациента, врачи отказались оказывать необходимую помощь онкологическому больному. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

58-летнему Олегу Яровикову более года назад был поставлен диагноз, однако, по словам его дочери, лечение на тяжелой стадии заболевания не проводилось. Женщина рассказала, что отец регулярно приезжал на обследования, но процедуры отменялись или переносились, а результаты анализов неоднократно терялись.

«Медсестра сказала: "Мы ваши анализы потеряли, не можем найти. Идите домой, мы вам позвоним". А потом нас выгнали: "У вас нет документов, идите отсюда". Папа был в шоке, – вспоминает Ирина. – Он позвонил мне в слезах: "Я никому не нужен"».

По словам Ирины Яровиковой, врачи открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось, ссылаясь на позднюю стадию болезни. При этом, по ее утверждению, отказали и в проведении обезболивания.

После череды конфликтов дочь пациента направила жалобу председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В ответ врачи предложили паллиативную терапию и предоставили телефоны для экстренной связи, однако, по словам Ирины, дозвониться по ним не удалось, а госпитализация в хоспис возможна только через месяц.

Семья Яровиковых утверждает, что до сих пор не получает необходимой медицинской помощи и намерена добиваться разбирательства по данному факту.

Avatar Picture
Гость

16:49:08 09-10-2025

Вот и пришло время когда получить мед помощь стало реально проблемой , для большинства. Пока не столкнешься, вроде и хорошо все в телевизоре. А как за талончиком придёшь -- нет талонов, и только через месяц! Теперь может начнется понимание в головах, капитализм - зло! Платная медицина - обман и развод на деньги населения!

Avatar Picture
Гость

20:00:46 09-10-2025

Гость (16:49:08 09-10-2025) Вот и пришло время когда получить мед помощь стало реально п... какие будут ваши предложения? взять все и поделить?

Avatar Picture
Владислав

17:03:04 09-10-2025

Так и есть. У меня сестра ждала госпитализацию на ранней стадии 1-3 мес. Сейчас ее уже нет.

Avatar Picture
Гость

18:50:54 09-10-2025

Владислав (17:03:04 09-10-2025) Так и есть. У меня сестра ждала госпитализацию на ранней ста... ужас.. тоже через это прошли, близкого человека уже нет с нами..

Avatar Picture
Гость

17:04:58 09-10-2025

так он очень старый!

Avatar Picture
Гость

22:02:41 09-10-2025

Гость (17:04:58 09-10-2025) так он очень старый!... 58 лет даже официально не старость !
Но даже если 100 лет или неизлечимое заболевание, жестоко отказывать человеку в обезболивании!!!!! Ведь до греха доводят, люди из окон сигают! 🤦🤦🤦

Avatar Picture
Гость

10:07:57 10-10-2025

Это везде так, у мамы тоже онкология, должен вести гематолог, но направление с лета к нему получить не можем в краевой поликлинике. Выписали давно когда-то что-то, лечитесь, как сдохните - приходите. Всем вообще наплевать.

