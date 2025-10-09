"Никому не нужен". Врачей Новосибирской области обвинили в отказе лечить онкобольного

В клинике открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось

09 октября 2025, 16:40, ИА Амител

Олег со своей дочерью Ириной / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" Ириной

В Новосибирской области разгорается скандал вокруг районной больницы, где, по утверждению родственников пациента, врачи отказались оказывать необходимую помощь онкологическому больному. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

58-летнему Олегу Яровикову более года назад был поставлен диагноз, однако, по словам его дочери, лечение на тяжелой стадии заболевания не проводилось. Женщина рассказала, что отец регулярно приезжал на обследования, но процедуры отменялись или переносились, а результаты анализов неоднократно терялись.

«Медсестра сказала: "Мы ваши анализы потеряли, не можем найти. Идите домой, мы вам позвоним". А потом нас выгнали: "У вас нет документов, идите отсюда". Папа был в шоке, – вспоминает Ирина. – Он позвонил мне в слезах: "Я никому не нужен"».

По словам Ирины Яровиковой, врачи открыто заявили, что лечение пациенту не планировалось, ссылаясь на позднюю стадию болезни. При этом, по ее утверждению, отказали и в проведении обезболивания.

После череды конфликтов дочь пациента направила жалобу председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В ответ врачи предложили паллиативную терапию и предоставили телефоны для экстренной связи, однако, по словам Ирины, дозвониться по ним не удалось, а госпитализация в хоспис возможна только через месяц.

Семья Яровиковых утверждает, что до сих пор не получает необходимой медицинской помощи и намерена добиваться разбирательства по данному факту.