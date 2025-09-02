Никто руки не связал. Барнаульский учитель о едином расписании в школах по всей России

Учителя говорят, что сначала это новшество было непонятно даже им самим

02 сентября 2025, 09:35, ИА Амител

Что такое единое расписание, которое с сентября вводится во всех школах России, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Юлия Галкина, директор школы № 53 города Барнаула. Это та самая школа, которую в 2022 году посещал премьер-министр Михаил Мишустин и оценил котлетки в столовой.

Поговорили с Юлией Геннадьевной о нововведениях в школах. Одно из самых обсуждаемых – то самое единое расписание.

«Много было непонятного, в том числе и для нас, – признается директор школы. – Но когда появились шаблоны от Министерства просвещения, стало понятно».

По ее словам, никто не собирается вводить унифицированный график, когда по всей стране, в одно и то же время будет проводиться один и тот же урок.

А что же это за единое расписание тогда и зачем его придумали – смотрите в видео.

Главное, что школам никто руки не связал, отметила эксперт.

Также поговорили о многом: о стандартах образования, школьной форме и "непосильных домашних заданиях", а также – "Сферуме" и переходе на Мах. Получилось познавательно. Полное интервью смотрите 3 сентября на портале amic.ru.