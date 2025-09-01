В школах появятся единый подход к составлению расписания, количество часов по обществознанию сократят, а на уроке музыки будут изучать Олега Газманова и Шамана

01 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Школьный класс / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

1 сентября в российских школах традиционно начинается новый учебный год. Как правило, к этой дате всегда вводятся новые изменения в образовательном процессе. В 2025 году без них тоже не обошлось. В школах заработают единые стандарты к расписанию, уменьшат количество контрольных и домашних заданий, сократят часы по обществознанию, на уроках музыки будут изучать песни Шамана и Газманова, а стать учителями смогут студенты непедагогических специальностей. Подробнее о нововведениях в школах в 2025 году – в материале amic.ru.

Учебный год и каникулы

Новый учебный год стартует 1 сентября 2025 года, а завершится – 26 мая 2026 года. Осенние, зимние и весенние каникулы будут длиться не менее семи дней каждые. Для первоклассников в этом году хотят дать дополнительную неделю отдыха. Каникулы Минпросвещения РФ рекомендует проводить в следующие даты:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года;

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

При этом с текущего учебного года школы получили возможность самостоятельно выбирать, организовывать учебу по четвертям или по триместрам. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это позволит учитывать специфику каждого учебного заведения и потребности учащихся.

«Учебный процесс должен проходить с соблюдением всех санитарных норм и без переутомления учеников. Важно, чтобы осенние, зимние и весенние каникулы длились не менее семи дней. Этот срок признан оптимальным для полноценного восстановления сил школьников и предотвращения перегрузок. Рекомендации Минпросвещения направлены на создание сбалансированного образовательного процесса, учитывающего интересы и потребности школьников разных возрастных групп», – отметил Кравцов.

Сергей Кравцов / Фото: edu.gov.ru

Единый подход к расписанию

В новом учебном году в школах будет единый подход к составлению расписания. Предметы будут осваиваться примерно в одинаковом темпе и по одной программе. Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева подготовил материалы, которые включают в себя методические рекомендации для начальной и средней школы по разным предметам, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«В письмах представлены нормативно-правовые документы, регулирующие организацию образовательной деятельности по учебным предметам, сведения об изменениях в федеральных образовательных программах, система оценивания планируемых результатов освоения образовательной программы, а также ответы на наиболее распространенные вопросы по преподаванию каждого предмета», – сказано на сайте Минпросвещения России.

На основе единого планирования школы будут сами формировать расписание. Всего будет пять вариантов расписания для начальной школы, шесть – для средней школы (5–9-е классы) и 19 – для старшей школы (10-11-е классы). В каждом из вариантов есть как обязательные уроки, так и внеурочные занятия.

Минимум домашних заданий

Также с 1 сентября устанавливается время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки школьников и возрастных особенностей ребенка. А именно:

первоклассники должны тратить на домашнее задание один час;

учащиеся вторых и третьих классов – по полтора часа;

учащиеся четвертых и пятых классов – два часа;

учащиеся шестых, седьмых и восьмых классов – по 2,5 часа;

старшеклассники из 9–11 классов – по 3,5 часа.

Контролировать выданный объем домашнего задания учащимся из каждого класса должна школа. Домашнее задание на следующий урок дается на текущем занятии. Если у учителя есть электронный журнал, он обязан продублировать всю информацию туда до окончания учебного дня. Также на подготовку реферата, доклада, презентации и на заучивание стихотворения школьником учителям рекомендовано давать достаточно времени.

Дети 1 сентября /Фото: amic.ru

Контрольные работы

Также с 1 сентября длительность проведения контрольных работ не должна превышать 10% от всего объема времени, которое отводится на изучение предмета. Письменная контрольная может длиться от одного до двух уроков (каждый – не более 45 минут). На практическую или обучающую работу дается один урок длительностью не более 45 минут.

Оценки за поведение

В ряде регионов с 1 сентября 2025 года начнут выставлять оценки за поведение. Это коснется учащихся в Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях, в ЛНР, Чечне и Мордовии. Алтайский край в данный перечень не входит. В пилотных субъектах школы сами смогут выбирать систему оценивания – двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение) или пятибалльную. Оценку будут ставить классные руководители. При этом эксперимент не коснется школьников с 9-го по 11-й класс.

Сокращение изучения родного языка

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения сократило количество часов по изучению родного языка для первоклассников. В нескольких регионах планка понизилась с двух до одного часа. В ведомстве подчеркнули, что сокращение связано с нормами СанПиН, которые ограничили недельную нагрузку на первоклассников до 20 часов (21 – с дополнительным уроком физкультуры). При этом в министерстве отметили, что школы могут компенсировать это уменьшение за счет внеурочных занятий. Уменьшение коснется исключительно первого класса, а со второго года объем часов не меняется, пишет "Коммерсантъ".

Меньше обществознания – больше истории

В новом учебном году шестые-седьмые классы больше не будут изучать обществознание. Этот предмет останется только в восьмых-девятых классах, на него будут давать только час в неделю. При этом количество занятий по истории вырастет, также появится предмет по истории родного края. С 2026 года обществознание будут изучать с девятого класса.

Дети в школе / Фото: amic.ru

Shaman и Газманов в школе

Минпросвещения РФ подготовило и перечень песен, которые рекомендованы для изучения в школах на уроке музыки. В список вошли 37 песен, "направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся", сообщает ведомство. В перечне есть в том числе и современные треки: "Моя Россия" Шамана (Ярослава Дронова), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова и "Россия" Дениса Майданова. Полный список патриотических песен можно посмотреть здесь.

Большой перерыв между последним уроком и допзанятиями

Роспотребнадзор в 2025 году с 20 до 30 минут увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, пишет РИА Новости. Это позволит школьникам отдохнуть после обязательных уроков. Также, по новым рекомендациям Минпросвещения, перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены может быть две по 20 минут (каждая после второго и третьего уроков). Также рекомендации указывают не допускать обучение во вторую смену пятиклассников, школьников 9–11-х классов, а также классов, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Начинать уроки в ведомстве советуют не ранее восьми часов утра, а заканчивать – не позднее 19 часов. В сентябре и октябре нагрузка на первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю, пишет "Коммерсантъ".

Изменения в ЕГЭ

Еще весной 2025 года была принята норма о том, что в каждом экзаменационном пункте теперь могут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене, сообщала пресс-служба Рособрнадзора. Также с 1 сентября 2025 года образовательные программы будут синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ, и каждое задание будет ссылаться на конкретные разделы школьной программы.

«Педагоги, обучая ребят по федеральной программе, по государственным учебникам, могут быть уверены, что именно этот материал спросят у детей на экзамене», – сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Студентов-непедагогов допустили к обучению

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил студентам вузов, окончившим третий курс непедагогических направлений и освоившим часть дисциплин по педагогике, преподавать в школах и колледжах предметы, которые совпадают с получаемой специальностью. Школа сама определяет, соответствует ли специальность студента учебным предметам и дисциплинам или нет. При этом кандидат в учителя должен успешно пройти промежуточную аттестацию в вузе по своему направлению (в том числе по модулям в области педагогики).

Школьный класс / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Сферум" в Max

В Минпросвещения РФ ранее также говорили о том, что в новом учебном году платформа "Сферум" продолжит использоваться для общения в образовательном процессе. Однако она будет интегрирована в национальный мессенджер Max. На новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и новые сервисы для образования.

Сестра-специалист в школах

С 1 сентября в школах появится новая должность – медицинская сестра-специалист (или медицинский брат), которая может заменить школьного педиатра. На должность могут назначить только медиков с высшим образованием. Также в школах обновится стандарт оснащения медпункта – например, для школьников с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья, писало РИА Новости.

Введут ли с 1 сентября новую школьную форму?

В августе 2025 года Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы и показало образцы тканей, которые соответствуют ГОСТу. Предложенные модели вызвали немало обсуждений и шуток в соцсетях. Однако в ведомстве подчеркнули, что пока в России не собираются вводить единую школьную форму. Школы по закону могут сами устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников.

Однако по приказу Росстандарта от 31 августа 2024 года устанавливаются общие технические требования национального стандарта для производителей одежды для школьников. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В перечне прописаны критерии для изготовления школьной формы по ГОСТу, характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерам типовых фигур детей, воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.