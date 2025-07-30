НОВОСТИЗдоровье

Ночные кошмары опасны для здоровья и могут привести к ранней смерти

Все это возникает из-за гормона кортизола

30 июля 2025, 20:10, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ходе масштабного исследования, возглавляемого доктором Абидеми Отайку из UK Dementia Research Institute и Имперского колледжа Лондона, были проанализированы данные 2 429 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых от 26 до 86 лет из шести долгосрочных когорт, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование.

Уровень кошмаров у взрослых оценивался в начале исследования, а наблюдение продолжалось до 19 лет.

«Результаты показали, что у взрослых, страдающих от ночных кошмаров еженедельно, риск умереть до 70 лет был более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто редко или никогда не испытывал такие сны», - выяснили ученые.

У детей и взрослых с частыми кошмарами также наблюдалось ускоренное биологическое старение, что объясняло около 40 процентов повышенного риска смерти.

Интересно, что ночные кошмары оказались более значимым предвестником ранней смерти, чем курение, ожирение, плохое питание или недостаток физической активности. Доктор Отайку отметил, что во время кошмаров активируется реакция "бей или беги", что приводит к выбросу кортизола - гормона стресса, способствующего ускорению клеточного старения.

Кроме того, кошмары негативно влияют на качество и продолжительность сна, что снижает восстановительные процессы в организме.

Комментарии 6

Avatar Picture
серый

20:43:59 30-07-2025

как это своевременно к ночи !

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

20:50:29 30-07-2025

Можно подробнее, что считать кошмаром? Сниться, тёща приехала? Выдали выигрыш в лото, 100 миллиардов, наличными и не знаю как домой донести. И многое другое... Девушки стаями..)))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:24:16 30-07-2025

Штрафовать за ночные кошмары ещё не предлагали?
🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:46 30-07-2025

Кхм... (21:24:16 30-07-2025) Штрафовать за ночные кошмары ещё не предлагали?🤣... щас придумают дебилы

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:55:06 30-07-2025

Гость (21:38:46 30-07-2025) щас придумают дебилы... Вот вы ж придумали.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:17 30-07-2025

Ну наверно от хорошей жизни кошмары снятся.

  -5 Нравится
Ответить
