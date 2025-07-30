Все это возникает из-за гормона кортизола

В ходе масштабного исследования, возглавляемого доктором Абидеми Отайку из UK Dementia Research Institute и Имперского колледжа Лондона, были проанализированы данные 2 429 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых от 26 до 86 лет из шести долгосрочных когорт, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование.

Уровень кошмаров у взрослых оценивался в начале исследования, а наблюдение продолжалось до 19 лет.

«Результаты показали, что у взрослых, страдающих от ночных кошмаров еженедельно, риск умереть до 70 лет был более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто редко или никогда не испытывал такие сны», - выяснили ученые.

У детей и взрослых с частыми кошмарами также наблюдалось ускоренное биологическое старение, что объясняло около 40 процентов повышенного риска смерти.

Интересно, что ночные кошмары оказались более значимым предвестником ранней смерти, чем курение, ожирение, плохое питание или недостаток физической активности. Доктор Отайку отметил, что во время кошмаров активируется реакция "бей или беги", что приводит к выбросу кортизола - гормона стресса, способствующего ускорению клеточного старения.

Кроме того, кошмары негативно влияют на качество и продолжительность сна, что снижает восстановительные процессы в организме.

