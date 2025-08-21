Гастрономические тренды перекраивает изменение спроса

21 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В магазинах начали продавать ломтики хлеба поштучно. В соцсетях появились фото упаковок, лежащих на полках в супермаркетах, – в них всего один-два кусочка. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснил, является ли это новым трендом среди производителей.

Так, батон "Пеко" весом 40 граммов можно найти на сайте "Пятерочки" – по виду это два-три ломтика. Эксперты считают, что пока это не тренд, а скорее, тестовые продажи ретейлеров. Однако и времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, прошли. На рынке потребления еды сформировались новые тенденции.

В частности, растет оборот рынка готовой еды – все больше людей покупают порционный суп, вторые блюда. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отметил, что логично предлагать им несколько ломтиков хлеба.

«Предложение адаптируется действительно под перекус. Это следствие развития крупных городов, урбанизации. Не хватает ни времени готовить, ни желания. Влияет ли состав семьи? Одиноких людей стало много, покупать буханку хлеба на одного не рационально.

Аналитики называют довольно высокие цифры: количество домохозяйств, состоящих из одного человека, почти 50%. И здесь действительно не до закупки какой-то большой упаковки», – сказал эксперт.

Гастрономические тренды перекраивает и мода на ЗОЖ. Так, The New York Times на днях писала, что некоторые нью-йоркские рестораны начали предлагать уменьшенные порции блюд, поскольку многие посетители принимают препараты, снижающие аппетит.