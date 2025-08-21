Новая тенденция. Ломтики хлеба стали продавать в супермаркетах поштучно
Гастрономические тренды перекраивает изменение спроса
21 августа 2025, 08:00, ИА Амител
В магазинах начали продавать ломтики хлеба поштучно. В соцсетях появились фото упаковок, лежащих на полках в супермаркетах, – в них всего один-два кусочка. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснил, является ли это новым трендом среди производителей.
Так, батон "Пеко" весом 40 граммов можно найти на сайте "Пятерочки" – по виду это два-три ломтика. Эксперты считают, что пока это не тренд, а скорее, тестовые продажи ретейлеров. Однако и времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, прошли. На рынке потребления еды сформировались новые тенденции.
В частности, растет оборот рынка готовой еды – все больше людей покупают порционный суп, вторые блюда. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отметил, что логично предлагать им несколько ломтиков хлеба.
«Предложение адаптируется действительно под перекус. Это следствие развития крупных городов, урбанизации. Не хватает ни времени готовить, ни желания. Влияет ли состав семьи? Одиноких людей стало много, покупать буханку хлеба на одного не рационально.
Аналитики называют довольно высокие цифры: количество домохозяйств, состоящих из одного человека, почти 50%. И здесь действительно не до закупки какой-то большой упаковки», – сказал эксперт.
Гастрономические тренды перекраивает и мода на ЗОЖ. Так, The New York Times на днях писала, что некоторые нью-йоркские рестораны начали предлагать уменьшенные порции блюд, поскольку многие посетители принимают препараты, снижающие аппетит.
08:21:47 21-08-2025
В Машке корочку уже давно продают
08:36:49 21-08-2025
Ничего, судя по развитию ситуации, скоро опять будем хлеб вместо мяса есть
09:15:31 21-08-2025
Гость (08:36:49 21-08-2025) Ничего, судя по развитию ситуации, скоро опять будем хлеб вм... найдите работу и не нойте
08:48:03 21-08-2025
Ну, по 1-2 кусочка это, конечно, круто. Но и в советское время хлеб продавался и по половине буханки, и по четвертинке. Но не по 1-2 кусочкам...
08:48:33 21-08-2025
в лэнде давно это есть.
заехал, взял два хлебушка, пару кусков рыбы на разновес, кофе.
съел и дальше поехал
08:52:44 21-08-2025
О.. это тренд?)))) я не в тренде
08:58:18 21-08-2025
Упаковка дороже обойдется.
09:41:51 21-08-2025
Гость (08:58:18 21-08-2025) Упаковка дороже обойдется.... Полно продуктов с упаковкой и логистикой дороже содержимого
09:52:33 21-08-2025
ЗОЖ это модно, предложение, продавать крошки от хлеба. Поклевал и сыт)))
10:58:56 21-08-2025
ВВП (09:52:33 21-08-2025) ЗОЖ это модно, предложение, продавать крошки от хлеба... ниии.. пакет накаченный запахом бородинского... пойду запатентую
14:19:29 21-08-2025
Предлагаю ломтики хлеба поштучно выдавать бесплатно! На сдачу к другим покупкам)))
14:53:56 21-08-2025
в США еще лет 20 назад такое продавали. и еще битые яйца в контейнере, чищенную резаную картоху и пр. 20 лет назад!
14:58:25 21-08-2025
Успех капитализма. Скоро спички поштучно будем покупать!
23:29:48 21-08-2025
Гость (14:58:25 21-08-2025) Успех капитализма. Скоро спички поштучно будем покупать! ... В чем проблема?
Не покупай. Кто-то заставляет?
10:38:30 22-08-2025
Ничего в этом нет странного и тем более плохого.
Если есть спрос - почему бы не продавать.
Бывали у меня ситуации, когда на до было взять маленький хлеб (не булочку, или какие-то непонятные слайсы и т. п.), а не было. Берешь большую, а потом не знаешь куда деть - и выбросить жалко и доедать не охота и возить с собой нет желания.