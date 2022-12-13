Красные кастрюли и «пивматичиский пистолет». Что просят у Деда Мороза читатели amic.ru

Больше 20 писем, адресованных Деду Морозу, пришли на почту редакции amic.ru. Пишут дети и взрослые, совсем малыши и мудрые бабушки. Пожелания — самые разные: и айфон-11 (куда ж без него), и набор красных кастрюль для многодетной семьи, и ноутбук, чтобы не ссорилась семья, и путешествия, и просто мира во всём мире. Впрочем, читайте сами, что просят у волшебника жители Барнаула (авторская пунктуация и орфография сохранены, — прим. ред.).

И вы тоже пишите нам: кто знает, может быть, именно ваше желание захотят исполнить добрые помощники Деда Мороза — партнёры amic.ru.

Какое письмо?

В преддверии Нового года amic.ru совместно с партнёрами объявил акцию «Письмо Деду Морозу». Каждый житель Барнаула может написать в редакцию письмо зимнему волшебнику и попросить исполнить заветную мечту. А добрые помощники Деда Мороза постараются её исполнить.

Расскажите о своих хороших поступках в уходящем году, А ещё — о тех, кто помогал вам, и кому вы особенно благодарны.

Новости

Новый год - 2023 Новый год к нам мчится. Расскажи о своей мечте Деду Морозу и она исполнится

Куда писать письмо?

Добрые волшебники ждут ваших писем на электронную почту konkurs@amitel.ru до 19 декабря 2022 года. Обязательно сделайте пометку, что это «Письмо Деду Морозу».

Объясните нам, почему именно ваша мечта должна исполниться. Письма мы опубликуем на сайте amic.ru. А добрые помощники определят авторов самых лучших посланий, которые и получат подарки от Деда Мороза.

Кто в помощниках Деда Мороза:



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