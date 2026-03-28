В Михайловском районе ввели режим повышенной готовности из-за талых вод
Жителей предупредили о возможном подтоплении, но позже сообщили, что поток стихает
28 марта 2026, 11:32, ИА Амител
В Михайловском районе Алтайского края объявлен режим повышенной готовности. Как рассказал глава района Евгений Юрьев в своем канале в Max, с ночи 26 марта активно пошла талая вода с полей.
По словам Юрьева, ситуация под контролем: власти отслеживают уровень снега и воды, за всеми четырьмя руслами ведется круглосуточный контроль. На улице Сибревкома русло расширили там, где это было возможно. Дамбу в районе станции укрепили. В районе улицы 30 лет Победы в Михайловском образовалось "озерцо".
«Мобилизована вся техника и специалисты, круглосуточно дежурим. Проявите понимание и терпение, не отвлекайте специалистов от масштабных работ, направленных на защиту всего райцентра», — подчеркнул глава района.
Позже жителей сел Михайловское и Ракиты предупредили, что водопропускные трубы уже не справляются. Тех, кто находится в зоне возможного подтопления, попросили приготовиться: поднять ценности на высоту, отключить электроприборы, подготовить документы и предметы первой необходимости.
Однако ночью поток стал стихать. По словам Юрьева, масштабного прибытия воды пока не ожидается. Переливов через трассу нет, подтопления жилых домов не фиксируются, на улице 30 лет Победы откачивают воду.
13:13:51 28-03-2026
водопропускные трубы, по которым течет вода с полей, не ремонтировались с советских времен. В советское время снега было в 3-4 раза больше, но вода не затапливала сёла. Власть регулярно следила за ними - вовремя чистила, а каналы углублялись, мосты укреплялись. А теперь снега толком нет, а сёла затапливает. Поток талых вод надо регулировать, относиться к этому ответственно. То, что затопило Ракиты, виновата ракитовская администрация, потому что не следит за водостоками. Нет хозяина на селе.