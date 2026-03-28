Эксперт рассказал, можно ли говорить "да" незнакомцам по телефону

Слово "да" по телефону не дает мошенникам доступа к биометрии, но они могут клонировать голос с помощью нейросетей

28 марта 2026, 11:01, ИА Амител

В Сети часто пугают: скажешь незнакомцу по телефону "да" — спишут деньги через биометрию. Насколько это правда и чем на самом деле опасны разговоры с неизвестными собеседниками, агентству "Прайм" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.

Само по себе слово "да" не дает мошенникам доступа к счету. Биометрические системы требуют предварительной регистрации и оснащены алгоритмами антиспуфинга, которые отличают живого человека от записи. Однако реальная угроза — клонирование голоса с помощью нейросетей.

«Современные инструменты клонирования голоса способны построить точную цифровую копию вашей речи. Мошенники это знают и действуют методично: звонят под видом операторов, проводят "опросы", разыгрывают разговоры — и все это время пишут ваш голос. Чем больше данных, тем точнее получится копия», — предупредил эксперт.

Синтезированный голос используют, чтобы звонить родственникам или коллегам и выманивать деньги. Такие случаи уже зафиксированы: клонированные голоса применялись для оформления несанкционированных корпоративных операций.

Главная защита — не вступать в длительные разговоры с незнакомцами. Если номер незнакомый, а собеседник давит или делает странные паузы, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру, заключил Аксянов.