В Рубцовске появится новая площадка для сдачи норм ГТО
Спортивный объект оборудуют на стадионе "Спарта" в этом году
28 марта 2026, 09:30, ИА Амител
Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru
В Рубцовске создадут еще одну площадку для сдачи норм ГТО. Об этом журналистам Rubtsovsk.info сообщила заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.
Площадку оборудуют на стадионе "Спарта" уже в этом году. Это позволит расширить возможности для подготовки к сдаче нормативов.
«Таким образом, население Черемушек сможет тренироваться рядом с домом. Центр тестирования сможет проводить выездные приемы нормативов на новой площадке, потому что она будет соответствовать всем необходимым требованиям», — отметила Лариса Янцен.
23:49:04 28-03-2026
а кому это нужно и зачем?!