В Рубцовске появится новая площадка для сдачи норм ГТО

Спортивный объект оборудуют на стадионе "Спарта" в этом году

28 марта 2026, 09:30, ИА Амител

Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru
Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru

В Рубцовске создадут еще одну площадку для сдачи норм ГТО. Об этом журналистам Rubtsovsk.info сообщила заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Площадку оборудуют на стадионе "Спарта" уже в этом году. Это позволит расширить возможности для подготовки к сдаче нормативов.

«Таким образом, население Черемушек сможет тренироваться рядом с домом. Центр тестирования сможет проводить выездные приемы нормативов на новой площадке, потому что она будет соответствовать всем необходимым требованиям», — отметила Лариса Янцен.

Комментарии 1

Гость

23:49:04 28-03-2026

а кому это нужно и зачем?!

Лента новостей
