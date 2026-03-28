В Рубцовске появится новая площадка для сдачи норм ГТО

Спортивный объект оборудуют на стадионе "Спарта" в этом году

28 марта 2026, 09:30, ИА Амител

В Рубцовске создадут еще одну площадку для сдачи норм ГТО. Об этом журналистам Rubtsovsk.info сообщила заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Площадку оборудуют на стадионе "Спарта" уже в этом году. Это позволит расширить возможности для подготовки к сдаче нормативов.