В Барнауле более 180 частных домов остались без воды из-за двух аварий

Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к 20:30

28 марта 2026, 12:50, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле более 180 частных домов остаются без холодной воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала".

Первое повреждение произошло 27 марта на проспекте Калинина, 69, — прорвало водопровод диаметром 160 мм. Без воды остались:

ул. Квартал 953а, 206–572 (140 частных домов);

пр. Калинина, 67–77а (административные здания);

пр-д 9-й Заводской, 2а–38 (административные здания);

пр. Космонавтов, 2, 6 (промышленная зона).

Вторая авария случилась на улице Красный Текстильщик, 83, — прорвало трубу диаметром 50 мм. Там воды нет по следующим адресам:

ул. Спортивная, 63–81, 60–107;

пр-д Спортивный, 2–18;

ул. Микронная, 105, 98 (42 частных дома).

Устранить повреждения на обоих объектах планируют к 20:30. Подвоз воды для жителей организуют к 11:00 по адресу Квартал 953а, 541а.