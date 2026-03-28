В Барнауле более 180 частных домов остались без воды из-за двух аварий
Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к 20:30
28 марта 2026, 12:50, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле более 180 частных домов остаются без холодной воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала".
Первое повреждение произошло 27 марта на проспекте Калинина, 69, — прорвало водопровод диаметром 160 мм. Без воды остались:
- ул. Квартал 953а, 206–572 (140 частных домов);
- пр. Калинина, 67–77а (административные здания);
- пр-д 9-й Заводской, 2а–38 (административные здания);
- пр. Космонавтов, 2, 6 (промышленная зона).
Вторая авария случилась на улице Красный Текстильщик, 83, — прорвало трубу диаметром 50 мм. Там воды нет по следующим адресам:
- ул. Спортивная, 63–81, 60–107;
- пр-д Спортивный, 2–18;
- ул. Микронная, 105, 98 (42 частных дома).
Устранить повреждения на обоих объектах планируют к 20:30. Подвоз воды для жителей организуют к 11:00 по адресу Квартал 953а, 541а.
