Гостей "Ночи театра" познакомили с историей сцены в Барнауле

27 марта 2026, 23:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в Молодежном театре Алтая прошла "Ночь театра", в рамках которой зрителям представили специальную программу с показом спектакля и интерактивной экскурсией.

Центральным событием вечера стала постановка "Имени революции" — именно этот спектакль в свое время открыл историю театра. В этом году организаторы решили построить концепцию мероприятия вокруг него, сделав его отправной точкой для знакомства гостей с прошлым и настоящим сцены.

После показа для посетителей провели экскурсию по театру. В необычном формате гостей сопровождали персонажи из популярных спектаклей разных лет. Они не только проводили зрителей по пространствам театра, но и рассказывали о постановках, создавая атмосферу живого погружения в историю учреждения.

Мероприятие стало частью акции "Ночь театра", направленной на популяризацию театрального искусства и привлечение новой аудитории.