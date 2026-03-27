Гостей "Ночи театра" познакомили с историей сцены в Барнауле
27 марта 2026, 23:15, ИА Амител
В Барнауле в Молодежном театре Алтая прошла "Ночь театра", в рамках которой зрителям представили специальную программу с показом спектакля и интерактивной экскурсией.
Центральным событием вечера стала постановка "Имени революции" — именно этот спектакль в свое время открыл историю театра. В этом году организаторы решили построить концепцию мероприятия вокруг него, сделав его отправной точкой для знакомства гостей с прошлым и настоящим сцены.
После показа для посетителей провели экскурсию по театру. В необычном формате гостей сопровождали персонажи из популярных спектаклей разных лет. Они не только проводили зрителей по пространствам театра, но и рассказывали о постановках, создавая атмосферу живого погружения в историю учреждения.
Мероприятие стало частью акции "Ночь театра", направленной на популяризацию театрального искусства и привлечение новой аудитории.
