В Барнауле впервые прошла акция "Ночь театрального искусства". Фоторепортаж
В Молодежном театре Алтая зрителей встретили персонажи из постановок разных лет, а в музыкальном театре показали закулисье и трюм под главной сценой
28 марта 2026, 12:00, ИА Амител
В Барнауле 27 марта прошла ночь, приуроченная к 150-летию союза театральных деятелей Российской Федерации. Мероприятие объединило театральные площадки города в единый культурный формат.
В Молодежном театре Алтая вечер начался со спектакля "Именем революции" — первой постановки, которую показали в этих стенах. После просмотра для гостей провели экскурсию по театру.
Посетителей сопровождали персонажи из популярных спектаклей разных лет. Они не только проводили зрителей по пространствам театра, но и рассказывали о постановках, создавая атмосферу живого погружения в историю учреждения.
В Алтайском государственном музыкальном театре гости смогли прогуляться по закулисью и даже заглянуть в трюм под главной сценой.
А в институте культуры показывали концерт с пародиями на звезд от студентов третьего курса.
Цель акции — привлечь в театры новую аудиторию и поддержать театральную отрасль в регионах.
Подробнее, как прошла "Ночь в театре" в Барнауле, — в нашем фоторепортаже.
Есть и другие важные даты. в 2026 году исполняется ровно 250 лет начала театрального дела в Барнауле. В 1776 был открыт "Оперный (театральный) дом". Сохранились архивные документы(стоимость постройки, характеристика помещения и т.д.). История этого театра богата разными событиями. Театр сгорел в 1893 году. Здание принадлежало клубу Алтайского горного собрания.