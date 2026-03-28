В Барнауле впервые прошла акция "Ночь театрального искусства". Фоторепортаж

В Молодежном театре Алтая зрителей встретили персонажи из постановок разных лет, а в музыкальном театре показали закулисье и трюм под главной сценой

28 марта 2026, 12:00, ИА Амител

В Барнауле впервые прошла акция к 150-летию театра

В Барнауле 27 марта прошла ночь, приуроченная к 150-летию союза театральных деятелей Российской Федерации. Мероприятие объединило театральные площадки города в единый культурный формат.

В Молодежном театре Алтая вечер начался со спектакля "Именем революции" — первой постановки, которую показали в этих стенах. После просмотра для гостей провели экскурсию по театру.

Посетителей сопровождали персонажи из популярных спектаклей разных лет. Они не только проводили зрителей по пространствам театра, но и рассказывали о постановках, создавая атмосферу живого погружения в историю учреждения.

В Алтайском государственном музыкальном театре гости смогли прогуляться по закулисью и даже заглянуть в трюм под главной сценой.

А в институте культуры показывали концерт с пародиями на звезд от студентов третьего курса.

Цель акции — привлечь в театры новую аудиторию и поддержать театральную отрасль в регионах.

