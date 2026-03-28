В России женщин будут консультировать по мотивации на рождение детей

Второй этап диспансеризации репродуктивного здоровья включает индивидуальные беседы с акушером-гинекологом

28 марта 2026, 13:29, ИА Амител

В России на втором этапе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья женщины будут проходить индивидуальное консультирование, в том числе по вопросам мотивации на рождение детей, пишет ТАСС.

Прием врача акушера-гинеколога включает консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей, гинекологический осмотр, установление диагноза, определение группы здоровья и диспансерного наблюдения.

При наличии показаний женщинам могут выдать направление на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе к врачу-онкологу.

Если выявлены инфекции, передаваемые половым путем, заболевания органов репродуктивной системы или молочных желез, дальнейшее наблюдение и лечение осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.