В России женщин будут консультировать по мотивации на рождение детей
Второй этап диспансеризации репродуктивного здоровья включает индивидуальные беседы с акушером-гинекологом
28 марта 2026, 13:29, ИА Амител
В России на втором этапе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья женщины будут проходить индивидуальное консультирование, в том числе по вопросам мотивации на рождение детей, пишет ТАСС.
Прием врача акушера-гинеколога включает консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей, гинекологический осмотр, установление диагноза, определение группы здоровья и диспансерного наблюдения.
При наличии показаний женщинам могут выдать направление на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе к врачу-онкологу.
Если выявлены инфекции, передаваемые половым путем, заболевания органов репродуктивной системы или молочных желез, дальнейшее наблюдение и лечение осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
13:47:12 28-03-2026
Мотивация на рождение детей - т.е. пояснят, что их ждёт в будущем или обещание на много денег? Кто либо точнее подскажет?
15:04:07 28-03-2026
А наручники при этом не будут одевать?
15:21:35 28-03-2026
Когда люди в своём детстве не растут в нищете - это первичная мотивация. Если имело место быть отсутствие средств даже на еду , одежду, кружки, оплату института - любая мотивация бессильна. Про отдельное доступное жильё вообще молчу.
23:47:29 28-03-2026
Светлана (15:21:35 28-03-2026) Когда люди в своём детстве не растут в нищете - это первична... ерунду пишете. я так жил, сейчас я очень богат и у меня семья дети внуки. вы какой-то свой частный случай описываете возводя эту слабость в правило. ФУ
11:02:13 29-03-2026
Гость (23:47:29 28-03-2026) ерунду пишете. я так жил, сейчас я очень богат и у меня семь... ...так и вижу вас едущим в красном Феррари по солнечному побережью Монако, ваш телефон разрывается от звонков иностранных инвесторов, банкиров, партнеров, подчиненных, но вы не реагируете, вы очень богат и вы знаете вашу главную задачу, вы должны это сделать, так поступает каждый богач - написать комментарий в местечковой газете о том, что ты богач!!!
17:32:37 29-03-2026
Гость (23:47:29 28-03-2026) ерунду пишете. я так жил, сейчас я очень богат и у меня семь... Минусят люди, н согласны с вами...
15:29:19 28-03-2026
А работодателей на мотивацию по повышению зарплаты людям никто не будет консультировать?
23:30:43 28-03-2026
Гость (15:29:19 28-03-2026) А работодателей на мотивацию по повышению зарплаты людям ник... Там мотивация в другую сторону - уменьшить себестоимость и любые расходы (зарплаты, премии, охрана труда, и т.д.)! Но! Могут повысить по причине очень большой инфляции..
23:46:01 28-03-2026
видосики брошенных бабок с 30 кошками им покажите, дада. 1 ребенок - НЕ ребенок, мудрость жизненная. Предназначение человека единственное - продлить жизнь, родить детей. женщина - не может быть полноценной, если она не мать!! это вот сто процентов
01:06:41 30-03-2026
Если ваше предназначение в размножении, то чем вы отличаетесь, например, от крысы?
14:25:10 29-03-2026
Социальное скотоводство!
01:09:26 30-03-2026
Вот поэтому я выбираю частных гинекологов. Пусть ко мне лучше относятся как кошельку, чем как к скотине.