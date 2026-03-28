"Ушел на обед и не вернулся". Как барнаульцы могут выходить на подработку на один день

"Авито" запустил сервис для подработок. Пользуются в основном студенты и не только

28 марта 2026, 07:01, ИА Амител

Работа в "Ашане" / Фото: предоставлено "Авито"

Жители Барнаула теперь могут выходить на подработку в различные организации. Причем их смена, например в магазине, может составлять всего несколько часов. С 1 марта 2024 года компания "Авито" запустила новый сервис "Подработка", который уже стал популярным у жителей регионов Сибири. Особенно охотно готовы подрабатывать студенты. Правда, не все из них делают свою работу ответственно: некоторые после нескольких часов смены просто уходят домой. Об этом 24 марта на пресс-конференции в Новосибирске рассказал операционный директор проекта Алексей Мусаткин.

Подработка в несколько кликов

По словам Мусаткина, сервис уже активно используется в таких городах Сибири, как Новосибирск, Красноярск и Барнаул. Эта платформа предоставляет удобную возможность для самозанятых найти подработку, а для бизнеса — закрыть временные кадровые потребности.

«В Барнауле "Авито. Подработка" открывает новые перспективы для жителей города, стремящихся к дополнительному заработку. На данный момент более 47% исполнителей на платформе составляют жители Сибири. Среди них особое место занимают студенты, мамы в декрете и те, кто ищет работу по гибкому графику», — пояснил Алексей Мусаткин.

Эксперт подчеркнул, что основной акцент платформы — это доступность подработки для людей с различным уровнем подготовки. Сервис предлагает разнообразие вакансий, от складских работ и логистики до торгового персонала и уборки. Например, человек может записаться поработать в магазин "Пятерочка" выгружать товар, прийти за полчаса до смены, пройти инструктаж и выйти на смену. После ее завершения человеку придет оплата.

Подрабатывают студенты с первого курса

По данным сервиса "Авито. Подработка", в 2025 году число откликов на вакансии для подработки в Барнауле выросло на 64% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о растущем интересе местных жителей к дополнительным источникам дохода. Также интересно, что на 133% увеличился спрос на позиции комплектовщиков, а на 96% — на вакансии водителей грузового транспорта.

В Барнауле за последний год бизнес предложил на 24% больше подработок, чем в 2024-м. Средняя предлагаемая зарплата за частичную занятость составила 32 783 рубля в месяц, при этом для некоторых вакансий, таких как водители грузового транспорта, вознаграждение могло достигать 42 019 рублей в месяц.

По словам Алексея Мусаткина, особенность Барнаула заключается в том, что, несмотря на размер города, на платформе также активно представлены вакансии для малого и среднего бизнеса, что позволяет предпринимателям оперативно находить работников для краткосрочных проектов.

В основном подрабатывают студенты, причем более 40% — первокурсники.

«Мы получаем обратную связь от работодателей. В основном она положительная. Однако с зумерами ситуация иногда разная. Ушел на обед и не вернулся», — пошутил Алексей Мусаткин.

Впрочем, не только студенты подрабатывают. В новосибирском "Ашане", например, на кассе работает пенсионер. В Барнауле платформа "Авито. Подработка" уже помогла многим жителям города найти дополнительные источники дохода.

Один из примеров — мать двоих детей, которая смогла найти подработку в свободное время, выполняя небольшие задания по выкладке товара в магазинах. Она отмечает, что работа через платформу не только приносит дополнительный доход, но и помогает разнообразить социальное окружение.

Другой пример — студент барнаульского университета, который использует платформу для подработки в периоды сессий, выбирая заказы, подходящие по времени и месту. Он утверждает, что благодаря "Авито. Подработки" у него появилась возможность совмещать учебу с работой, что существенно облегчает финансовое положение.