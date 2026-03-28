"Ушел на обед и не вернулся". Как барнаульцы могут выходить на подработку на один день
"Авито" запустил сервис для подработок. Пользуются в основном студенты и не только
28 марта 2026, 07:01, ИА Амител
Жители Барнаула теперь могут выходить на подработку в различные организации. Причем их смена, например в магазине, может составлять всего несколько часов. С 1 марта 2024 года компания "Авито" запустила новый сервис "Подработка", который уже стал популярным у жителей регионов Сибири. Особенно охотно готовы подрабатывать студенты. Правда, не все из них делают свою работу ответственно: некоторые после нескольких часов смены просто уходят домой. Об этом 24 марта на пресс-конференции в Новосибирске рассказал операционный директор проекта Алексей Мусаткин.
Подработка в несколько кликов
По словам Мусаткина, сервис уже активно используется в таких городах Сибири, как Новосибирск, Красноярск и Барнаул. Эта платформа предоставляет удобную возможность для самозанятых найти подработку, а для бизнеса — закрыть временные кадровые потребности.
«В Барнауле "Авито. Подработка" открывает новые перспективы для жителей города, стремящихся к дополнительному заработку. На данный момент более 47% исполнителей на платформе составляют жители Сибири. Среди них особое место занимают студенты, мамы в декрете и те, кто ищет работу по гибкому графику», — пояснил Алексей Мусаткин.
Эксперт подчеркнул, что основной акцент платформы — это доступность подработки для людей с различным уровнем подготовки. Сервис предлагает разнообразие вакансий, от складских работ и логистики до торгового персонала и уборки. Например, человек может записаться поработать в магазин "Пятерочка" выгружать товар, прийти за полчаса до смены, пройти инструктаж и выйти на смену. После ее завершения человеку придет оплата.
Подрабатывают студенты с первого курса
По данным сервиса "Авито. Подработка", в 2025 году число откликов на вакансии для подработки в Барнауле выросло на 64% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о растущем интересе местных жителей к дополнительным источникам дохода. Также интересно, что на 133% увеличился спрос на позиции комплектовщиков, а на 96% — на вакансии водителей грузового транспорта.
В Барнауле за последний год бизнес предложил на 24% больше подработок, чем в 2024-м. Средняя предлагаемая зарплата за частичную занятость составила 32 783 рубля в месяц, при этом для некоторых вакансий, таких как водители грузового транспорта, вознаграждение могло достигать 42 019 рублей в месяц.
По словам Алексея Мусаткина, особенность Барнаула заключается в том, что, несмотря на размер города, на платформе также активно представлены вакансии для малого и среднего бизнеса, что позволяет предпринимателям оперативно находить работников для краткосрочных проектов.
В основном подрабатывают студенты, причем более 40% — первокурсники.
«Мы получаем обратную связь от работодателей. В основном она положительная. Однако с зумерами ситуация иногда разная. Ушел на обед и не вернулся», — пошутил Алексей Мусаткин.
Впрочем, не только студенты подрабатывают. В новосибирском "Ашане", например, на кассе работает пенсионер. В Барнауле платформа "Авито. Подработка" уже помогла многим жителям города найти дополнительные источники дохода.
Один из примеров — мать двоих детей, которая смогла найти подработку в свободное время, выполняя небольшие задания по выкладке товара в магазинах. Она отмечает, что работа через платформу не только приносит дополнительный доход, но и помогает разнообразить социальное окружение.
Другой пример — студент барнаульского университета, который использует платформу для подработки в периоды сессий, выбирая заказы, подходящие по времени и месту. Он утверждает, что благодаря "Авито. Подработки" у него появилась возможность совмещать учебу с работой, что существенно облегчает финансовое положение.
08:52:03 28-03-2026
Ежели так расхваливают то делать там нечего
10:57:49 28-03-2026
Ну, предположим, большим ростом интереса барнаульцев к подработкам нечего гордиться. Наоборот - это весьма тревожный симптом. И он означает, что все большему числу людей в Барнауле банально не на что жить, зарплаты по основному месту работы не хватает, чтобы свести концы с концами.
11:37:48 28-03-2026
Подобные подработки развращают. Никто никому ничего не должен. Нет никакой, по сути, ответственности ни с одной стороны, ни с другой
14:30:24 28-03-2026
Олег (11:37:48 28-03-2026) Подобные подработки развращают. Никто никому ничего не долже... Если человеку не на что купить в данный момент еду, то он готов к такому "развращению". Чтобы выжить.
15:19:07 28-03-2026
Сколько стоит час? Вообще то надо площадки в реале сделать, чтоб эксплуататор подьехал, всех посмотрел, кого надо выбрал.
11:21:52 29-03-2026
Пока они берут всех подрят и снимают шкуру, потому студенты и " ушел на обед и не вернулся".