Продажи просроченной продукции в России снизились в пять раз за год

По данным Роспотребнадзора, с начала года пресечена продажа более 330 млн единиц товара, из них 24,6 млн — с истекшим сроком годности

28 марта 2026, 10:30, ИА Амител

Число попыток продаж просроченной продукции в России снизилось в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщает РИА Новости.

В первом квартале 2026 года также зафиксировано снижение в 4,2 раза количества регистрируемых нарушений требований к маркировке.

Благодаря контролю разрешительного режима на кассах с начала года была пресечена продажа 330,3 миллиона единиц продукции, в том числе 24,6 миллиона единиц просроченной.

В 99,4% случаев потенциально опасная продукция, запрещенная к продаже по решению Роспотребнадзора, не была продана потребителям.