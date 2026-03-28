Продажи просроченной продукции в России снизились в пять раз за год

По данным Роспотребнадзора, с начала года пресечена продажа более 330 млн единиц товара, из них 24,6 млн — с истекшим сроком годности

28 марта 2026, 10:30, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Число попыток продаж просроченной продукции в России снизилось в пять раз по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщает РИА Новости.

В первом квартале 2026 года также зафиксировано снижение в 4,2 раза количества регистрируемых нарушений требований к маркировке.

Благодаря контролю разрешительного режима на кассах с начала года была пресечена продажа 330,3 миллиона единиц продукции, в том числе 24,6 миллиона единиц просроченной.

В 99,4% случаев потенциально опасная продукция, запрещенная к продаже по решению Роспотребнадзора, не была продана потребителям.

Комментарии 4

Олег

10:47:07 28-03-2026

Доброе нововведение

Гость

10:52:12 28-03-2026

В светофор и марийку зайдите, людей за быдло держат

Гость

11:25:23 28-03-2026

Да сейчас, отработали, пресекли, меньше стали продавать. На авито с просрочкой полно объявлений , а уж кто куда потом это девает. На барахолке красивей чем в магазине разложены колбаски, печеньки,. Хорошо хоть сейчас туда консервантов суют от души оно ещё пару месяцев может в холодильнике лежать а так бы перетравилась бы половина точно.

dok_СФ

16:17:17 28-03-2026

Способ статистики подкорректировали..

