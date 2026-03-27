Такой день. Закупка новых автобусов и упавший на трамвай столб

О главных событиях региона за 27 марта

27 марта 2026, 23:58, ИА Амител

Алтайский край занял третье место в антирейтинге регионов, где заемщикам чаще всего отказывают в автокредитах. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Самый высокий показатель отказов в феврале зафиксирован в Иркутской области — 87,8%. На втором месте Красноярский край с результатом 85,6%. Алтайский край с долей отказов 85,3% замкнул тройку лидеров. По сравнению с январем показатель в регионе снизился на 1,8%.

Для развития системы общественного транспорта Барнаула закупят 130 автобусов. Соглашение заключено с краевым Министерством транспорта, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за год. Франк подчеркнул, что состояние и доступность общественного транспорта во многом определяют качество жизни горожан. Проблемы с увеличенным интервалом движения и устаревшим подвижным составом планируют решать за счет увеличения расходов на поддержку перевозчиков.

В Барнауле дом на Тимуровской, 37, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы, которые обследовали здание и вынесли вердикт: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в нем дальше нельзя. Жильцов собрали, объяснили ситуацию без прикрас: дом небезопасен, медлить нельзя.

В Алтайском крае задержали 59-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению заказного убийства партнера по бизнесу. Задержанный — соучредитель в нескольких организациях, входящих в группу коммерческих компаний. Желая избавиться от одного из руководителей предприятия и занять его должность, в январе 2026 года попросил знакомого найти киллера.

В Бийске в районе Треста произошло падение опоры на проходящий трамвай, из-за чего движение электротранспорта на участке было временно остановлено. По данным городских властей, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в администрации, причиной происшествия стало разрушение конструкции и ослабление контактной сети.