Детям до 14 лет могут запретить пользоваться соцсетями в Австрии

Технологические компании не регулируют поток вредного контента

27 марта 2026, 22:30, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Правительство Австрии планирует ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 14 лет. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны, пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, ограничение коснется популярных платформ, таких как Instagram*, TikTok и Snapchat. Законопроект планируют подготовить к концу июня.

Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что соцсети могут негативно влиять на детей. По его словам, подростки сталкиваются с нереалистичными стандартами внешности, дезинформацией, пропагандой насилия и манипуляциями. Он также отметил, что технологические компании не регулируют поток вредного контента и ориентируются прежде всего на прибыль.

Помимо ограничений, власти планируют ввести в школах новый предмет — "СМИ и демократия". Он будет посвящен влиянию медиа на общество и психическое здоровье, а также обучению распознаванию фейков и противодействию радикализации.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская